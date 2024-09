Napoli, svolta Folorunsho: confessione all’amico su Conte

In casa Napoli arriva la svolta per il futuro di Michael Folorunsho, che da tempo sembra essere in uscita dagli azzurri. A rappresentare questo colpo di scena la confessione su Antonio Conte al suo amico, che ha poi raccontato quanto si sono detti. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso.

E’ stato, suo malgrado probabilmente, uno dei grandi protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato, dal momento che sembrava scontata la sua permanenza a Napoli prima della rottura con Antonio Conte. Pare che tra i due tutto sia iniziato per la cessione all’Atalanta, con il calciatore che non si aspettava il via libera alla cessione.

Alla fine, però, complici anche incastri di mercato, è rimasto ed ora questa situazione deve necessariamente rientrare. Il primo colpo di scena è rappresentato dal fatto che è stato reintegrato in rosa ed aggiunto in lista. Ora, però, arriva una nuova svolta, con una confessione proprio di Michael Folorunsho ad un suo amico.

Svolta per il centrocampista: le ultime a riguardo

Si tratta di un centrocampista che ha doti molto interessanti, ma dovrà sudare per trovare spazio in questo Napoli. Probabile che possa essere impiegato anche da trequartista, magari come alternativa a Kvaratskhelia, per dare maggiore sostanza ed equilibrio. Andiamo a vedere però le ultime notizie a riguardo.

L’ex centrocampista, tra le altre, di Catania e Udinese Gaetano D’Agostino, in una intervista concessa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha confessato di aver avuto con Folorunsho un confronto proprio in relazione a quanto accaduto con Antonio Conte. Ecco quanto da lui svelato. Andiamo a vedere le ultime a riguardo e quanto da lui svelato.

Napoli, svolta per Folorunsho: la confessione all’amico

A quanto pare, infatti, Folorunsho ha parlato molto bene di Antonio Conte nonostante quanto accaduto, ribadendo una inevitabile grande stima nei suoi confronti. In tal senso, poi, l’esperto D’Agostino, ex Udinese, ha dato anche qualche consiglio al calciatore del Napoli.

Gli ha spiegato che, con un allenatore in generale, davanti ad un litigio è sempre il tecnico ad avere la meglio. Ancor di più quando di mezzo c’è un profilo come Antonio Conte, per il quale le cose spesso sono o bianche o nere. Meglio, dunque, non andare a rischiare troppo, soprattutto per un calciatore di enorme valore come lui.