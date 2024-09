Rigore non dato, dirigente una furia: “Il VAR va sospeso”

A causa di un rigore non dato scoppia la bufera, l’ennesima, attorno al mondo arbitrale dal momento che è esplosa la rabbia da parte del dirigente. Ha chiesto, infatti, la sospensione del VAR dal momento che, a suo avviso, si tratta di un gravissimo errore da parte della squadra arbitrale. Vediamo le ultime a riguardo.

La classe arbitrale, storicamente, in Italia è sempre stata molto esposta in tutte le categorie del calcio italiano, dal momento che rappresenta molto spesso la scusa perfetta per spiegare dei risultati che magari non sono in linea con le aspettative della dirigenza e della tifoseria in particolar modo.

La tecnologia VAR in tal senso è stata introdotta proprio con l’obiettivo di far calare, se non far sparire del tutto, le tante polemiche al termine di tutte le partite. Il risultato non è stato quello auspicato, però. Scoppia, in tal senso, una nuova bufera che coinvolge la classe arbitrale a causa di un rigore non dato che ha fato esplodere la rabbia del direttore sportivo.

Rigore non dato, scoppia la bufera contro l’arbitro

Con le tensioni relative al fuorigioco che sono state annullate dalla tecnologia, oggi uno degli elementi più divisivi è ancora rappresentato dal rigori. Ed in tal senso, è ancora una volta questo il motivo del contendere e della rabbia del noto direttore sportivo.

L’episodio in questione è avvenuto nella partita tra la Salernitana ed il Mantova, con il direttore di gara che non ha ravvisato gli estremi per punire con il calcio di rigore un intervento ai danni di Torregrossa. Da qui è esplosa la rabbia del ds Petrachi, che in conferenza stampa non ha usato mezze parole per esprimere il suo disappunto.

Polemiche arbitrali, il dirigente: “Il VAR va sospeso”

Il direttore sportivo della Salernitana Petrachi ha parlato in maniera molto in conferenza stampa, spiegando come per l’errore commesso ai danni di Torregrossa e del club granata dovrebbero essere sospesi gli arbitri al VAR dal momento che si tratta di un qualcosa che non poteva non essere visto.

Le sue parole, poi, si sono proiettate sulla gara con il SudTirol, durante la quale la rimessa laterale che ha portato al gol è stata battuta quattro secondi dopo la fine del gioco. In conclusione, ha poi chiesto ancora una volta la sospensione degli arbitri che commettono errori.