Napoli-Juventus, lungo stop: brutta tegola, out nel big match

In vista della grande sfida Napoli-Juventus di Serie A per il tecnico arriva una brutta tegola dal momento che lo stop si rivela essere più grave del previsto. Il giocatore, infatti, sarà fuori per il big match dal momento che sta facendo i conti con un brutto problema di natura fisica.

E’ appena iniziato il campionato di Serie A 2024/2025 e già le prime gerarchie sembra che si stiano andando a delineare. Ci sono grandi aspettative, in tal senso, attorno tanto agli azzurri quanto ai bianconeri. I primi, infatti, hanno dato dei segnali molto importanti di ripresa, prima contro il Bologna e poi contro il Parma.

Dall’altra parte, però la compagine juventina, che ha un solo punto di vantaggio rispetto ai partenopei, non ha mai subito gol fin qui ed ha segnato 6 reti, a conferma che si tratta di una realtà ben strutturata. In tal senso, la sfida tra Napoli e Juventus si prospetta entusiasmante ma perde uno dei protagonisti annunciati. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli-Juventus, lungo stop e tegola per il tecnico

Da una parte uno degli allenatori più vincenti tra quelli attualmente in circolazione e con la maggiore capacità di incidere, vale a dire Antonio Conte, dall’altra uno dei tecnici più interessanti tra gli emergenti. Stiamo parlando chiaramente di Thiago Motta. Sarà una gara a scacchi ed in tal senso arriva una brutta tegola per questa sfida a dir poco affascinante.

Stando a quanto raccontato da Gazzetta.it, infatti, in casa Juventus arrivano brutte notizie per quelle che sono le condizioni di Francisco Conceicao, uno dei nuovi arrivati che maggiormente si è messo in mostra fino a questo momento. Ha accusato, infatti, un problema di natura muscolare nell’allenamento di oggi. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Juve, un calciatore salta la sfida contro gli azzurri

Conceicao salterà senza ombra di dubbio la gara contro l’Empoli, ma le sue condizioni sono allarmanti e per questo motivo sono fortemente a rischio anche la gara di Champions League e quella contro il Napoli.

La sfida in questione rischia di perdere già uno dei possibili protagonisti. La sfida tra il Napoli e la Juventus è in programma per il 22 settembre e, di conseguenza, i tempi stringono per Thiago Motta. Che sta facendo, dunque, i conti con i primi piccoli problemi dopo lo 0-0 scialbo contro la Roma.