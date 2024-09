Napoli: altra beffa dall’Atalanta, retroscena inaspettato

Il Napoli in questo calciomercato è stato già beffato una volta dall’Atalanta e in queste ultime ore è uscita un’altra beffa. I dettagli

Non è stato sicuramente un calciomercato facile per il Napoli. Erano diversi gli obiettivi della squadra di Conte e alcuni di questi non sono arrivati. E nelle ultime ore è uscito un retroscena molto importante per quanto riguarda i partenopei. Una vera e propria beffa firmata ancora una volta Atalanta dopo il caso di Brescianini.

Stando alle ultime indiscrezioni, il calciatore interessava molto ad Antonio Conte tanto che era stato inserito come nome in cima alla lista. Ma la mancata cessione di Osimhen ha bloccato la trattativa e a questo punto non è da escludere un tentativo il prossimo anno. Gennaio no per le regole previste nel nostro campionato e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà questa situazione.

Calciomercato Napoli: obiettivo svanito, va all’Atalanta

Il Napoli aveva un obiettivo ben chiaro in questo calciomercato e puntava a raggiungerlo con la cessione di Osimhen. Poi il mancato passaggio dell’attaccante in una big ha completamente frenato la trattativa ed alla fine l’ha spuntata l’Atalanta. Non sicuramente una buona notizia per Conte che ora dovrà fare a meno del calciatore almeno fino alla prossima stagione. Non è da escludere che in futuro ci possa essere un nuovo tentativo.

Secondo quanto riferito da De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, i partenopei avevano come primo obiettivo per la fascia destra Bellanova. Per arrivare all’esterno del Torino, ora all’Atalanta, si pensava alla cessione di Osimhen. Ma la mancata partenza del nigeriano ha portato il Napoli a non portare l’assalto per l’attuale giocatore di Gasperini e a questo punto bisognerà aspettare la prossima estate per capire se potrà essere fatto un tentativo oppure no per cercare di accontentare il tecnico.

Si tratta di un profilo che piace sicuramente molto a Conte da tempo e poteva dare una mano molto importante ai partenopei soprattutto in quel ruolo dove non sono arrivati rinforzi. Ma il problema con la cessione di Osimhen ha bloccato tutto e quindi alla fine l’ha spuntata l’Atalanta. Ora difficilmente ci sarà un tentativo a gennaio anche se non possiamo escludere che a giugno Manna possa decidere di bussare alla porta della Dea per capire la fattibilità di questa operazione con un anno di distanza.