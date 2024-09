Napoli: svolta Ngonge, l’annuncio cambia tutto

Tra i possibili esuberi del Napoli c’è Cyril Ngonge. Nelle ultime ore, però, è arrivato un annuncio sul belga che potrebbe cambiare tutto

Il nome di Cyril Ngonge è stato al centro di diverse voci di calciomercato per diverso tempo. Arrivato a gennaio dal Verona per 18 milioni, Antonio Conte ha deciso di non puntare su di lui e, di conseguenza, ci sono state diverse squadre a sondare il terreno senza però riuscire ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Per questo motivo il giocatore fa ancora parte della rosa del tecnico leccese, ma c’è un rischio importante.

Intanto, però, su Ngonge arrivano delle novità. Il calciomercato in alcuni campionati è ancora aperto e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo per il belga. Andiamo a vedere le ultime novità sul futuro del giocatore e quali potrebbero essere i risvolti per il Napoli e per l’ex Verona.

Calciomercato Napoli: futuro Ngonge, le ultime

Lazio, Fiorentina, Bologna e Roma ci hanno provato per Ngonge senza, però, riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Le richieste di ADL, infatti, hanno frenato le squadre italiane e il belga attualmente si trova ancora alla corte di Conte anche se lo spazio sarà poco. Negli ultimi giorni si è parlato anche della possibilità di trasferirsi in una delle squadre con il calciomercato aperto, ma si tratta di una ipotesi non semplice da avverare.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sui social, l’ipotesi Turchia per Ngonge in questi ultimi giorni non è assolutamente praticabile per volontà del giocatore. Sarebbe un passo indietro e quindi si pensa ad una permanenza in casa Napoli nella speranza di poter trovare anche un minimo di spazio in attesa di gennaio. Durante la sessione invernale il calciatore dovrebbe trovare una sistemazione differente proprio per trovare una continuità che manca ormai da tempo e che potrebbe arrivare solamente nella seconda parte della stagione.

Sicuramente per il Napoli la cessione non sarà a titolo definitivo e per questo motivo bisognerà aspettare almeno giugno per recuperare in parte i 18 milioni di euro spesi per strapparlo al Verona. Non ci resta che aspettare il mese di gennaio per avere un quadro più chiaro sul futuro di Ngonge. Al momento, però, il presente si chiama Conte e non è da escludere che magari con prestazioni convincente possa restare alla corte del tecnico leccese. Ipotesi difficile, ma non impossibile.