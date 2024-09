Sergio Ramos al Napoli: cosa c’è di vero

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di vedere Sergio Ramos al Napoli. Ecco cosa c’è di vero su questo trasferimento

Il calciomercato estivo si è chiuso da poco, ma non le voci e le indiscrezioni. Le mosse della Roma stanno portando diverse squadre a valutare se realmente c’è bisogno di rafforzare la rosa con degli svincolati. E nelle ultime ore è uscita anche la possibilità di un Sergio Ramos al Napoli a parametro zero.

In realtà più che una voce, si tratta di una richiesta da parte di alcuni tifosi ai microfoni di Radio Marte. Il reparto difensivo del Napoli in questo inizio di stagione ha avuto sicuramente molte difficoltà e per questo motivo si chiede alla società un sacrificio per cercare di arrivare allo spagnolo. In realtà i partenopei hanno le idee molto chiare su come muoversi e andiamo a vedere cosa c’è di vero sulla possibilità di un trasferimento del giocatore alla corte di Conte.

Sergio Ramos al Napoli: la richiesta dei tifosi

Sergio Ramos è uno dei giocatori svincolati e i tifosi del Napoli sognano la possibilità di vederlo alla corte di Conte visto che comunque il centrale non è arrivato in questa sessione di calciomercato. Ipotesi non facile da avverare considerando che, almeno fino a questo momento, non si ha la volontà di intervenire.

I giornalisti di Radio Marte hanno confermato che ad oggi da parte del Napoli non c’è nessuna intenzione di intervenire per rafforzare la rosa a disposizione di Conte. L’eventuale acquisto di Sergio Ramos costringerebbe i partenopei a togliere dalla lista uno tra Juan Jesus e Folorunsho e ad oggi non c’è questa intenzione. Sicuramente non una buona notizia per i tifosi che speravano di poter sognare in grande con l’arrivo dello spagnolo. Naturalmente poi non è da escludere in qualche sorpresa dell’ultimo momento.

Per il momento diciamo che i piani sono completamente differenti e Sergio Ramos non rientra tra le mosse che il Napoli ha intenzione di fare nei prossimi giorni. Poi se i problemi in difesa resteranno, allora non possiamo escludere che si possa decidere di sondare il terreno per lo spagnolo. La Roma insegna che i colpi importanti possono essere messi a segno anche a calciomercato chiuso e non ci resta che aspettare per capire se i partenopei seguiranno l’insegnamento dei giallorossi oppure no.