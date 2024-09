Retroscena Brescianini: perché è saltato il trasferimento

Tra i possibili colpi del Napoli in questa sessione c’era anche Brescianini. Il trasferimento è saltato dopo le visite mediche: ecco perché

La vicenda Brescianini ha tenuto tempo per diversi giorni in casa Napoli. Il centrocampista era ad un passo dal trasferimento agli azzurri tanto da avere svolto anche le visite mediche, ma alla fine il tutto è saltato e il giocatore è andato all’Atalanta. Un trasferimento che ha fatto molto discutere e solo nelle ultime ore è uscita la notizia del perché alla fine non è riuscita ad arrivare la tanta attesa fumata bianca.

Le indiscrezioni sul perché del mancato trasferimento erano già uscite subito dopo la decisione del giocatore di volare a Bergamo per le visite mediche. Ma ora ci sono le prime conferme: Brescianini non ha firmato con il Napoli per il cambio di condizioni poste dai partenopei al Frosinone. Ecco i dettagli.

Napoli: retroscena Brescianini, ecco i motivi del no

Brescianini al Napoli era praticamente un affare fatto. I partenopei avevano trovato l’accordo con il giocatore e anche le visite mediche erano state effettuate. Poi, però, c’è stato un passo indietro improvviso e molti lo hanno collegato al fatto che si cercava un centrocampista con maggiore esperienza tanto da essere andati con forza su McTominay. In realtà non è veramente così e tuttomercatoweb.com svela il perché del trasferimento saltato.

Il Napoli aveva trovato l’accordo con il Frosinone per un prestito oneroso con il riscatto obbligatorio a 11 milioni di euro. Il mancato passaggio di Cajuste in Premier a quei tempi ha portato i partenopei a cambiare le condizioni del trasferimento e, di conseguenza, è saltata l’operazione. I ciociari, infatti, hanno detto no ad un trasferimento a titolo gratuito e per questo motivo si è deciso di non continuare la trattativa. Poi è arrivata l’Atalanta che è riuscita a trovare l’accordo con il club laziale e portare il giocatore alla corte di Gasperini.

Rimpianto sicuramente minimo per i partenopei considerando anche l’arrivo di un centrocampista di esperienza come McTominay. Ma di certo un minimo di rammarico per non aver portato Brescianini in rosa c’è considerando che stiamo parlando di un giocatore giovane e di assoluto livello. Però il mancato trasferimento di Cajuste ha bloccato tutto e permesso all’Atalanta di mettere a segno un colpo sicuramente di livello oltre che naturalmente ottimo anche per il futuro del club.