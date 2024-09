Calciomercato: Rabiot ha deciso, sta firmando a zero

Sono ore decisive per il futuro di Adrien Rabiot. Il francese sembra avere ormai deciso e a breve si legherà alla sua nuova squadra

Oltre due mesi da svincolato e ancora nessuna ufficialità per Adrien Rabiot. La scadenza del contratto con la Juventus sembrava facilitare il futuro del francese, ma in realtà non è stato assolutamente così. Il centrocampista è ancora fuori e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio il destino del giocatore transalpino.

Ma in queste ultime ore sembrano che i dubbi sono ormai sciolti e la firma con un club potrebbe arrivare da un momento all’altro. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e magari dire sì ad una proposta annuale per poi la prossima estate ritornare nuovamente a trovare una soluzione importante per rilanciare la sua carriera dopo un anno sicuramente non facile considerando anche le difficoltà a firmare con un nuovo club.

Calciomercato: firma Rabiot, i dettagli

La scadenza del contratto con la Juventus doveva, almeno sulla carta, semplificare la ricerca di una squadra per il francese. Ma le sue richieste economiche hanno reso tutto molto difficile. Nessuna squadra europea ha realmente sondato il terreno e questo dovrebbe portare il giocatore ad accettare una soluzione di secondo piano anche se comunque di livello. Sono in corso le valutazioni del caso e nel giro di poco tempo saranno sciolti i dubbi.

Dalla Turchia smentiscono l’ipotesi di un interesse del club di Cristiano Ronaldo, ma confermano il pressing del Galatasaray per portare Rabiot a firmare il contratto. Al momento il giocatore non sembra aver sciolto i dubbi considerando che l’obiettivo è quello di andare in un top club. Ma le offerte mancano e per questo motivo non è da escludere che alla fine decida di accettare la proposta dei turchi per giocare con continuità in attesa della prossima stagione.

Rabiot, Osimhen e altri colpi. da parte del Galatasaray c’è l’intenzione di fare una squadra davvero molto interessante anche a livello europeo. Naturalmente il francese per il momento non ha ancora firmato. Sono in corso le valutazioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime ore. Ma il club turco è in pressing sul francese e spera di riuscire a strappare il sì per regalare un nuovo giocatore di livello al proprio tecnico in una stagione che si preannuncia davvero da sogno.