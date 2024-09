Serie A: Sarri sulla panchina di una big, l’annuncio di Sky

Maurizio Sarri sulla panchina di una big di Serie A. L’annuncio arriva direttamente da Sky Sport. Ecco tutti i dettagli della vicenda

Tra i tecnici attualmente liberi c’è Maurizio Sarri. La sua avventura con la Lazio non è assolutamente andata nel migliore dei modi e attualmente il toscano sta aspettando l’occasione giusta per rilanciarsi. L’obiettivo per il tecnico è quella di trovare un progetto in grado di fare un salto di qualità importante dopo un periodo non sicuramente facile.

E nelle ultime ore arrivano delle novità sul futuro di Maurizio Sarri. Ad analizzare il possibile passaggio in una big di Serie A da parte del tecnico è Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport. Parole che potrebbero anticipare un ritorno del tecnico toscano in un grande club italiano, ma per il momento non si hanno certezze e per questo motivo c’è bisogno di aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere delle risposte sicure.

Serie A: Sarri in una big, le ultime

Finita l’esperienza con la Lazio, il tecnico toscano erano pronto a rientrare subito in panchina, ma non c’è stata quell’occasione giusta per rilanciarlo. Al momento è in attesa di trovare la soluzione ideale per lui e per la sua carriera. E non è da escludere che presto si possa arrivare alla fumata bianca.

Il nome di Sarri nelle scorse settimane è stato più volte accostato al Milan. Secondo le informazioni date da Gianluca Di Marzio, il profilo del tecnico toscano è stato valutato dai rossoneri, ma non ci sono mai realmente stati contatti. L’idea di Moncada e Furlani era quella di puntare su Lopetegui o Fonseca. Due nomi che non hanno mai entusiasmato la piazza ed il portoghese è a forte rischio esonero. In caso di un cambio in panchina non è da escludere che si possa puntare sull’ex Lazio. Si tratta di una ipotesi visto che sono altri i nomi sul taccuino della dirigenza.

Le prossime tre partite saranno fondamentali per il futuro di Fonseca. In caso di ulteriori passi falsi, l’unica soluzione possibile è quella dell’esonero e il profilo in pole position resta quello di Allegri. Ma attenzione comunque anche al profilo di Sarri, che da tempo stuzzica la dirigenza rossonera. Vedremo cosa succederà alla ripresa del campionato. Per l’ex Lazio, però, presto ci potrebbe essere il ritorno in panchina dopo un periodo di riposo.