Napoli, 20 anni di gestione ADL: tutti i numeri ed i trofei

In casa Napoli si avvicina il ventesimo anniversario della gestione targata Aurelio De Laurentiis, che ha riportato gli azzurri al vertice del calcio italiano. Ecco tutti i suoi numeri ed i trofei che testimoniano la bontà del suo operato e la lungimiranza del suo progetto. Tutti i numeri ed i trofei portati a casa.

Gli azzurri sono reduci da un mercato impressionante, che nessuno si aspettava. De Laurentiis ha capito la delicatezza della situazione ed ha investito come mai aveva fatto prima, nonostante non sia arrivata praticamente nessuna cessione. Neanche quella tanto agognata di Victor Osimhen.

E lo ha fatto in una estate sicuramente particolare, dal momento che domani spegne 20 candeline come presidente del Napoli, un club che è riuscito a riportare in alto come raramente era successo prima. E poi, solo due stagioni fa, la gioia che tutti aspettavano nel golfo: uno Scudetto atteso trent’anni. Andiamo a vedere tutti i numeri della sua gestione.

20 candeline per De Laurentiis: la storia

20 anni sono tanti ed i rapporti tra il Napoli, inteso come tifosi, ed il suo presidente non sempre è stato facile. I suoi numeri, però, dimostrano quanto bene ha lavorato, nonostante i continui cambiamenti totali con cui si deve fare i conti nel mondo del calcio. Andiamo ora ad analizzare questi dati.

La sua avventura al Napoli è partita il 6 settembre del 2024 e da allora ha ingaggiato 12 allenatori. Un dato che dimostra anche una certa solidità e longevità dei tecnici, con una assenza totale di propensione all’esonero. Soprattutto se si considera che solo l’anno scorso ne ha dovuti ingaggiare tre.

Napoli, anniversario per ADL: tutti i trofei vinti

Sono altri i dati, però, che fanno serrare gli occhi. Complessivamente ha acquistato 173 giocatori, pur lasciando sempre più o meno sulla stessa soglia da quando è tornato in Serie A il livello della squadra. Ed anzi facendo sempre di più, gradualmente, dei passi in avanti.

I dati sui trofei, ovviamente, sono quelli che maggiormente entusiasmano. Oltre allo Scudetto sotto Spalletti, con lui il Napoli ha conquistato 3 Coppe Italia, una Supercoppa ed ha conquistato (dato impressionante se si tiene conto di quanto detto fino a questo momento e che siamo al ventesimo anniversario) per ben 17 volte l’Europa. E va ricordato che ci sono stati, all’inizio, due anni di Serie C ed uno di Serie B.