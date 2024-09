Giallo Osimhen al Galatasaray: caos ingaggio, chi lo pagherà

La notizia di Victor Osimhen al Galatasaray rappresenta uno degli ultimi colpi di un mercato importante fatto dal Napoli. In tal senso, però, arriva un colpo di scena del tutto inatteso. Ecco chi si farà carico del suo ingaggio che non è per niente leggero da sostenere e come stanno realmente le cose.

Il nigeriano rappresenta uno dei migliori centravanti su scala internazionale, dal momento che ha delle dati totalmente fuori dal comune ed a Napoli lo ha dimostrato, per amor del vero, a fasi alterne. Come si suol dire. La rottura tra le parti è stata totale ed alla fine è volato in Turchia, pronto per una nuova esperienza.

E’ stata una notizia che ha spiazzato tutti, con il Galatasaray che è stato bravissimo ad approfittare di una situazione a dir poco che si era venuta a creare con il Napoli ed il calciatore. In tal senso, però, arriva una notizia che spiazza tutti circa l’ingaggio di Victor Osimhen, che non sarà totalmente a carico dei turchi come si pensava inizialmente.

Il nigeriano in Turchia: ecco chi pagherà l’ingaggio

L’ex Lille percepisce un ingaggio da 11 milioni di euro ed anche in prestito per un solo anno sarebbe stato un investimento troppo importante per il Galatasaray. Non a caso dal comunicato pubblicato per annunciare l’arrivo di Osimhen è emerso che corrisponderanno, di tasca loro, una cifra pari a 6 milioni netti.

Leggendo il testo della nota, si è aperto il caso. Ma chi pagherà la rimanente parte (circa 3 milioni, visto che il Napoli ha già pagato le prime due mensilità)? Risposta prontamente trovata. Si tratta di sponsor, come spiegato da Repubblica, con il Galatasaray che pur di ingaggiare Victor Osimhen ha inserito un accordo sui diritti d’immagine per coprire l’intero importo.

Ingaggio Osimhen al Galatasaray, non lo pagheranno solo i turchi

Osimhen al Galatasaray rappresenta senza ombra di dubbio uno dei più grandi colpi del calcio turco degli ultimi anni. E c’è da vedere adesso l’impatto che avrà il calciatore con la realtà turca e se saranno accettati da quelle parti alcuni singolari suoi comportamenti.

Alla fine della fiera, però, per tutte le parti in causa la notizia che conta è una sola: si è conclusa una autentica telenovela di calciomercato con soddisfazione di tutti. Di Osimhen, che giocherà in una grande piazza. Del Galatasaray, che avrà a disposizione un bomber straordinario. Del Napoli, che risparmia sul suo ingaggio e può ancora sperare di vedersi pagata la clausola.