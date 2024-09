Italia, Spalletti spiazza tutti: out un big del Napoli

E’ tempo di Nations League e l’Italia di Luciano Spalletti ha bisogno di ritrovare certezze dopo i disastri da Euro 2024. Il tecnico azzurro, in tal senso, ha preso una scelta di formazione che spiazza tutti a proposito della stella del Napoli. Andiamo a vedere di che si tratta in maniera dettagliata.

In casa Italia c’è tanta attesa per capire il livello che ha raggiunto questa Nazionale di Luciano Spalletti. Bisogna, infatti, dare una dimostrazione forte dopo il disastro di Euro 2024, per il quale il tecnico toscano ha già chiesto scusa assumendosi tutte le responsabilità del caso. In tal senso, la strada però è in salita.

E’ tempo, infatti, di Nations League adesso e gli azzurri nel girone dovranno affrontare corazzate come la Francia ed il Belgio. Si parte proprio con i francesi, che rappresentano forse una delle selezioni in senso assoluto più forti in circolazione. Spalletti, però, si prepara a sorprendere tutti con delle scelte di formazione molto importanti.

Francia-Italia, le scelte di Luciano Spalletti

Il tecnico toscano, conoscendolo, non si arrenderà facilmente a questo stato di difficoltà e per questo, portandosi dietro le sue convinzioni, da cui ovviamente ripartirà. In tal senso, però, si parte subito contro la Francia in una gara molto delicata, per la quale gli azzurri si stanno preparando.

Spalletti per la sua Italia ha iniziato a pensare seriamente, come raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, alla difesa a tre e vuole proporre il suo 3-5-2. Sono diversi, però, ovviamente i dubbi di formazione, con il noto quotidiano sportivo che però anticipa quella che saranno le sue decisioni.

Scelta inattesa sulla stella del Napoli: le ultime

In difesa viaggiano verso una maglia da titolare Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspadori, che andrà ad affiancare Mateo Retegui in avanti nel 3-5-2 a cui sta pensando Luciano Spalletti, anche per arginare Mbappè che rappresenta il principale spauracchio della Francia.

La sorpresa in senso assoluto riguarda il fatto che, a meno di sorprese, dovrebbe partire dalla panchina Alessandro Buongiorno, dal momento che sembrano in vantaggio su di lui Bastoni e Calafiori, che dovrebbero completare il terzetto arretrato. Tenendo conto del livello delle sue prestazioni, rappresenta sicuramente una sorpresa per lui ma anche per i tanti tifosi del Napoli, che ci hanno messo pochissimo ad innamorarsi del centrale di difesa ex Torino.