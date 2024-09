Napoli, ancora un colpo: rinforzo funzionale per Conte

Conte non s’accontenta in vista delle prossime sfide di Serie A. Il Napoli continua ad allenarsi, ma arriverà un nuovo colpo: ecco la verità

Antonio Conte non vuole fermarsi proprio ora. Dopo due vittorie consecutive in campionato, ecco la nuova pazza idea sul fronte calciomercato. Durante la sosta Nazionale Lukaku e Neres continuano ad andare forte per recuperare la forma migliore: ora due trasferte ostiche contro Cagliari e Juventus. Nel frattempo la dirigenza partenopea continua a lavorare per un nuovo colpo funzionale per Conte: arriva a sorpresa.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro del Napoli. La società partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi rinforzi immediati da affidare ad Antonio Conte. Una nuova idea per puntellare la rosa dell’allenatore azzurro: ecco il nuovo intreccio per regalare così un nuovo innesto di qualità alla formazione partenopea. Un nuovo colpo di mercato con De Laurentiis che è intenzionato ad accontentare Conte in tutto e per tutto.

Napoli, chiusura immediata: Conte non s’accontenta, arriva subito

Saranno giorni intensi in casa Napoli per costruire la squadra del futuro tra mille domande a cui rispondere. Conte è molto concentrato sull’obiettivo da raggiungere al termine del campionato. Finalmente si è rivisto uno spogliatoio unito: un’esultanza da brividi, ma non è finita qui. Ecco il nuovo rinforzo a sorpresa, può arrivare lo stesso.

La dirigenza partenopea è molto attenta ad ogni operazione di calciomercato. Il Napoli vuole sognare di nuovo in grande: secondo gli ultimi rumors Conte starebbe pensando ad un nuovo cambio di sistema passando al 433. Finora l’ha criticato apertamente in conferenza stampa, ma ora l’allenatore azzurro potrebbe optare per la rivoluzione. Nel frattempo De Laurentiis è pronto a sferrare l’assalto vincente in ottica futura: può arrivare subito la sorpresa del campionato.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il Napoli sta ancora monitorando il laterale dell’Hellas Verona Jackson Tchatchoua. Antonio Conte lo apprezza e lo avrebbe già voluto negli ultimi giorni della finestra di mercato estiva: ora potrebbe diventare un obiettivo concreto per gennaio.

Un exploit improvviso in questa prima parte di stagione: il calciatore belga, classe 2001, cercherà di mettersi in luce in questi mesi per poi pensare all’addio a gennaio per vestire la maglia azzurra. Saranno mesi intensi per arrivare fino in alto con un nuovo capolavoro di calciomercato del presidente De Laurentiis.