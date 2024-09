Napoli, faccia a faccia con Conte: subito la decisione

Il Napoli continua ad essere attivo sul fronte calciomercato, ma nelle ultime ore è arrivato un nuovo faccia a faccia: la decisione a sorpresa

Conte vorrebbe continuare su questa strada per andare a competere con le altre big della Serie A. La partenza è stata ricca di colpi di scena con due vittorie su tre partite giocate finora: ecco il nuovo faccia a faccia avvenuto nelle ultime ore, finalmente svelata tutta la verità.

Dopo la cessione di Osimhen al Galatasaray, l’allenatore del Napoli continuerà a lavorare sul fattore mentale dei calciatori a sua disposizione. Un vero e proprio psicologo per riportare in alto gli azzurri: ecco la decisione a sorpresa in vista delle prossime sfide di Serie A. Un confronto continuo per conoscere la volontà dei propri calciatori: Il Napoli vorrebbe ritornare il prima possibile in Champions League. Una voglia di mettere a posto tutti i cocci dopo una stagione desolante sotto ogni punto di vista.

Napoli, incontro con Conte: subito il faccia a faccia, ecco la questione

Tutto può cambiare in fretta nel calcio: basta una semplice parola per sovvertire le dinamiche di spogliatoio. In questo Antonio Conte ha dimostrato di essere sempre all’altezza della situazione: ora potrebbe così prendere una decisione a sorpresa in vista delle prossime sfide di Serie A.

L’obiettivo principale del Napoli è quello di tornare a giocare subito in Champions League, ma la concorrenza sarà sempre più ardua dopo che tutte le big si sono rinforzate in estate.

Come svelato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, sono stati giorni intensi anche a Castel Volturno durante la sosta Nazionale. Conte vorrebbe così dare il massimo per riportare in gran forma Lukaku e Neres: nel frattempo prove di disgelo anche per il centrocampista azzurro Folorunsho dopo i problemi delle ultime settimane.

C’è stato un faccia a faccia poche ore fa, ora potrebbe far parte attivamente della rosa a disposizione di Antonio Conte: è stato inserito anche nella lista della Serie A.

Dopo l’offerta ufficiale dell’Atalanta, lo stesso allenatore del Napoli aveva dato l’ok per la sua cessione. Ora Conte potrebbe riportarlo in gruppo con l’obiettivo di arrivare nuovamente in Champions League. Una voglai di ritornare in alto dopo una stagione totalmente da dimenticare: soltanto ora il tecnico azzurro è riuscito a plasmare un gruppo come si evince dall’esultanza al gol di Anguissa.