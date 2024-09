Serie A, notizia terribile: rottura del crociato, torna nel 2025

La Serie A continua a perdere pezzi importanti in ottica futura. Arriva la terribile notizia, torna nell’estate del 2025: le sue condizioni

Un momento terribile in Serie A con la rottura del crociato per il giovane prospetto. Brutte notizie per Fabio Pecchia che dovrà fare a meno del giovane attaccante polacco, Mateusz Kowalski, che ha fatto il suo debutto in Serie A proprio contro il Napoli.

Un lungo stop per lui con il comunicato ufficiale: “L’attaccante si è gravemente infortunato in allenamento con la nazionale polacca Under 20 nella giornata di martedì 3 settembre”. Poi si continua a leggere: “A seguito della visita ortopedica e degli esami strumentali eseguiti, è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore destro per Mateusz”.

Un giocatore di grande prospettiva nonostante la giovanissima età. Pecchia l’ha fatto debuttare dal primo minuto contro il Napoli mettendosi subito in mostra sfiorando anche il gol. Ora sarà una brutta perdita per l’allenatore del Parma che aveva intenzione di continuare ad insistere sulle sue qualità. Un momento decisivo per pensare anche a qualche svincolato di lusso: nei prossimi giorni si conoscerà tutta la verità.