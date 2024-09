Napoli, Lobotka al Barcellona: l’annuncio del centrocampista

Stanislav Lobotka è tornato a prendersi le redini del centrocampo del Napoli: pochi minuti fa l’annuncio del giocatore slovacco, c’è il Barcellona

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Da protagonista indiscusso in casa partenopea al possibile addio a sorpresa: Lobotka ha svelato quello che farà dopo la sua avventura al Napoli. Il centrocampista azzurro è sempre stato molto chiaro: ecco tutta la sua verità per dire addio ai partenopei.

Il centrocampista slovacco del Napoli è stato uno degli artefici dello Scudetto targato Spalletti. Dopo una stagione terribile, è tornato ad essere protagonista con la maglia del Napoli sotto la gestione di Antonio Conte che l’ha voluto a tutti i costi. Il Napoli vuole continuare ad essere ai vertici del calcio italiano per tornare protagonista anche in Champions League. Conte cercherà di spronare i suoi calciatori dimenticando in fretta e in furia la passata stagione.

Napoli, affare Lobotka: passa al Barcellona

Saranno così mesi interessanti dal punto di vista del calciomercato. I rumors sono sempre molto frequenti anche dopo la sessione estiva: conosciamo tutta la verità sul centrocampista azzurro.

Ora è concentrato sul Napoli, ma ha lanciato una bomba di mercato poche ore fa al podcast Var. Conte l’ha voluto trattenere a tutti i costi: sarà nuovamente il faro del centrocampo azzurro con il possibile cambio di sistema di gioco al 433. Un momento decisivo per sognare in grande, ma ha svelato così tutta la verità in ottica futura.

Come ha svelato poche ore fa come il suo sogno sia quello di giocare nel Barcellona, una delle migliori squadre del mondo: “Ho detto che se volessi andarmene, allora o al Barcellona di cui si è parlato molto o in un altro grande club. Non ci sono tanti posti in cui puoi andare dopo Napoli“.

Una voglia immensa di continuare a vincere ancora a Napoli prima di dire addio alla squadra partenopea. Ecco la volontà del centrocampista slovacco che è pronto a vestire anche la maglia bluagrana.

Saranno mesi intensi anche per conoscere il futuro del centrocampista slovacca che è ormai protagonista da anni sotto l’ombra del Vesuvio. Soltanto con Gattuso ha avuto una fase calante, ma subito dopo ha ritrovato la perfetta forma fisica per essere protagonista nel calcio internazionale. Una voglia immensa di continuare ad essere il faro del centrocampo azzurro prima di dire addio definitivamente.