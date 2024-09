Dopo Fabian ancora Fedele: l’appellativo per Lukaku fa discutere

Il Napoli punterà tutto su Lukaku per risalire. Arrivato da pochi giorni, ha segnato il suo primo gol: l’appellativo fa discutere

Una voglia incredibile per pensare così al ritorno in Champions League. Lukaku si sta allenando da solo a Castel Volturno per riacquistare la forma migliore. L’attaccante belga sarà il vero trascinatore del Napoli in vista dei prossimi mesi, ma pochi minuti fa è arrivato l’appellativo che ha fatto molto discutere tra i tifosi.

Saranno mesi intensi e ricchi di sfide entusiasmanti. L’attaccante belga ha preferito continuare a lavorare a Castel Volturno per poi riuscire ad essere sempre più decisivo. Conte l’ha subito fatto entrare nella ripresa contro il Parma e così Lukaku ha ripagato la sua fiducia. Ecco l’appellativo che ha fatto discutere sull’attaccante del Napoli: ecco tutta la verità.

Sarà un momento decisivo per conoscere così le nuove scelte di formazione dell’allenatore azzurro. Può sorprendere tutti con una nuova mossa a sorpresa, ma pochi minuti fa le dichiarazioni di Enrico Fedele non sono affatto piaciute. Scopriamo quanto detto dal noto procuratore sportivo: tutto è stato subito chiarito dopo le sue parole.

Napoli, Fabian su Lukaku: ecco come l’ha chiamato

La dirigenza partenopea ha fatto uno sforzo notevole in sede di calciomercato per accontentare Antonio Conte. L’allenatore del Napoli ha voluto ringraziare così il presidente De Laurentiis: il belga subito è andato in gol contro il Parma sfiorando anche la doppietta. Le parole di Fedele che hanno fatto subito discutere nei suoi confronti: scopriamo tutta la verità.

Conte si affiderà ancora una volta a lui dopo l’esperienza vincente ai tempi dell’Inter. Un rapporto come padre e figlio per un nuovo patto Scudetto: sarà una stagione tutta da vivere intensamente per i tifosi azzurri.

Pochi minuti fa il noto agente Enrico Fedele ha rilasciato nuove dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Inizialmente si è lasciato andare ad una visione prettamente tattica: ha consigliato di cambiare sistema di gioco con l’inserimento di un centrocampista in più. Successivamente ha rivelato che chiamerà ‘mandingo’ Lukaku: un nuovo modo di chiamare l’attaccante belga del Napoli.

In passato ha chiamato spesso Fabian Ruiz con l’appellativo di ‘cammellone’: ora un nuovo soprannome per indicare l’attaccante belga del Napoli. Una voglia pazzesca di esultare ancora ai suoi gol: un modo scherzoso per scegliere nuovi nomignoli affibbiati ai calciatori azzurri.