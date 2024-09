UFFICIALE – C’è lesione, infortunio grave: salta Juventus-Napoli

La stagione è appena iniziata, eppure l’allenatore deve già fare i conti con un infortunio che potrebbe compromettere il rientro dalla sosta.

Stando alle ultime notizie, infatti, i risultati degli esami ai quali è stato sottoposto l’attaccante nelle scorse ore hanno confermato tutta la preoccupazione che aleggiava attorno alle sue condizioni. Alla fine si tratta essere di una lesione muscolare, problema dunque piuttosto grave che costringerà il giocatore a saltare il primo big match di questa stagione: Juventus-Napoli.

Di rientro dalla nazionale, il giocatore osserverà un periodo di riposo prima di tornare ad allenarsi in gruppo, nella speranza che qualcosa possa cambiare nel mentre in vista di questa importante e sentita partita.

Brutte notizie, infortunio grave: salta Juventus-Napoli

Neanche il tempo di iniziare che questa sosta per le nazionali ha già mietuto la sua prima vittima. Nel corso dell’allenamento dell’altro giorno, infatti, il giocatore ha immediatamente avvertito un fastidio alla gamba, che l’ha costretto a fermarsi e sottoporsi ad una serie di accertamenti e controlli.

Sin da subito è aleggiata negatività in merito alle condizioni del giocatore, confermata poi dai risultati degli esami ai quali è stato sottoposto nella mattinata di oggi dallo staff medico della squadra. Questi alla fine hanno evidenziato una lesione muscolare, facendo crollare il mondo addosso non solo al ragazzo, carico e motivato per questa nuova avventura in carriera, ma anche e soprattutto all’allenatore, che dovrà ora capire come sostituirlo nel corso di questo periodo dove la sua assenza si farà e non poco sentire, visto che di mezzo c’è una partita che dalle parti dello Stadium è particolarmente sentita.

Stando dunque a quanto riportato da tuttonapoli.net, riprendendo il comunicato ufficiale del club, Francisco Conceiçao, attaccante bianconero, sarà costretto a saltare Juventus-Napoli del prossimo 21 settembre per via di una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra.

KO in nazionale: tempi di recupero lunghi

Tegola per Thiago Motta, che come un fulmine a ciel sereno si ritrova a dover fare a meno di Francisco Conceiçao per via dell’infortunio patito dall’ex Porto in ritiro con la Nazionale portoghese. Come anticipato, il portoghese ha riportato una lesione ai muscoli perinei della gamba destra, motivo per il quale ci vorrà un po’ prima di vederlo nuovamente in campo.

Più nello specifico, stando a quanto riportato da Sky Sport, per recuperare completamente da questo infortunio Conceiçao potrebbe avere bisogno di almeno 20/30 giorni, motivo per il quale non solo salterà Juventus-Napoli, ma anche l’esordio in Champions League della Vecchia Signora contro il PSV, così come la seconda giornata contro il Lipsia ed il Cagliari, nella speranza che la partita contro la Lazio possa essere quella buona per tornare a vederlo in campo.