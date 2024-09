Duello con Neres, Politano non ha dubbi su chi vincerà

Arrivato a pochi giorni dalla fine del calciomercato, David Neres ha subito conquistato il cuore dei tifosi napoletani e la fiducia di Conte.

Il brasiliano, però, ha da che contendersi il posto su quella fascia con uno degli eroi del terzo scudetto del Napoli, Matteo Politano, che fino a questo momento ha ben custodito il suo posto da titolare facendo sedere in panchina l’ex Benfica ed Ajax. Le cose potrebbero però presto cambiare, anche perché quando chiamato in causa Neres ha sempre dimostrato di avercele i colpi, come confermato anche dagli assist serviti fra Bologna e Parma.

Quello fra il brasiliano e Politano si prospetta dunque essere un duello che metterà spesso in difficolta Conte nel corso della stagione, anche se l’ex Inter è piuttosto sicuro su chi due avrà la meglio.

Duello Neres-Politano: spunta la confessione

L’arrivo di David Neres a Napoli ha permesso ad Antonio Conte di avere una delle fasce destre più forti del campionato, anche perché quasi nessuno si può permettere di alternare giocatori del calibro del brasiliano e Matteo Politano, uno degli eroi del terzo scudetto azzurro.

Questo può rappresentare essere solo un vantaggio, ma allo stesso tempo anche uno svantaggio per l’allenatore salentino, che ogni settimana si trova a dover decidere chi dei due lasciare in panchina. Nel corso di queste prime uscite di campionato, nonostante la titolarità di Politano, nei minuti a disposizione Neres è subito riuscito a mettersi in mostra fornendo due assist vincenti, e decisivi, ai suoi compagni di squadra, aspetto che non è di certo passato inosservato agli occhi di Antonio Conte. Ma alla fine, chi dei due è il titolare di questo Napoli?

Al momento a questa domanda non esiste una vera e propria risposta, con Matteo Politano che intervistato ai microfoni di Radio CRC, la radio ufficiale del Napoli, ha così parlato di questo dualismo: “Giusto che in una squadra forte ci siano due giocatori dello stesso livello: con i cinque cambi è giusto avere chi è in grado di cambiare la partita”.

Il Napoli ha la fascia destra più forte del campionato? La risposta

Con David Neres e Matteo Politano il Napoli potrebbe in prospettiva avere la fascia destra più forte del campionato, e le prime due partite del brasiliano in azzurro l’hanno dimostrato, anche perché solo Kvaratskhelia è riuscito ad avere un impatto del genere con la maglia dei partenopei.

Nonostante questo, comunque, a Radio CRC Politano ha cercato di mantenere la calma, evitando ad allusioni del genere anche perché il campionato è appena iniziato e tutto può succedere. Più nello specifico l’esterno del Napoli ha così parlato di Neres e non solo: “Si è presentato bene in campo e nello spogliatoio, è stato subito protagonista: grande qualità, mi ha impressionato. Siamo la fascia destra più forte d’Italia? Lo dirà il campo”.