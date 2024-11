Napoli: ancora una rivoluzione, c’entra Lukaku

Il pareggio contro l’Inter ha evidenziato alcune difficoltà in casa Napoli. Conte pensa ad una nuova rivoluzione e c’entra Lukaku

Due settimane per lavorare e trovare delle nuove soluzioni. Nonostante l’assenza dei 13 nazionali, Antonio Conte vuole sfruttare la sosta per mettere in campo idee diverse rispetto al passato. Il Napoli in queste ultime partite ha fatto un piccolo passo indietro sul piano della prestazione. Lo si è visto anche nel secondo tempo contro l’Inter: una squadra molto più cauta e questo preoccupa un po’ il tecnico leccese.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte alla ripresa del campionato potrebbe presentare una nuova rivoluzione per rendere la squadra ancora più efficace e questa volta è destinato ad essere Lukaku il protagonista. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi visto che con 13 assenze non è affatto semplice mettere in campo delle novità. Ma le idee del tecnico leccese sono ben chiare e presto si vedrà un Napoli differente dall’ultimo.

Napoli: problema Lukaku, la soluzione di Lukaku

È un Napoli differente dalle precedenti uscite. Stiamo vedendo una squadra più cauta e quindi che predilige la fase difensiva a quella offensiva. Un cambio di strategia rispetto al passato confermato anche dall’arretrato di McTominay a centrocampo. Ora, però, Conte spera di poter proporre un calcio molto offensivo per consentire a molti giocatori di rendere al meglio.

E tra questi c’è sicuramente Lukaku. Il belga sta attraversando un momento difficile anche perché molto spesso si trova a dover combattere da solo con due o tre avversari. Kvaratskhelia e Politano in queste ultime giornate hanno badato più a difendere che ad attaccare, McTominay ha avuto il compito di aiutare la difesa e Gilmour non è Lobotka. Ora il rientro dello slovacco dovrebbe consentire al Napoli di servire bene maggiormente l’attaccante e trovare con facilità la vita del gol.

Vedremo se questo cambio di assetto ci sarà già contro la Roma oppure no. Con 13 giocatori assenti per Conte non sarà affatto semplice trovare una soluzione e metterla subito in campo. Di certo la volontà è quella di proporre un calcio più offensivo e aiutare Lukaku a trovare la via della rete in più di un’occasione. Per farlo c’è bisogno di rifornimenti giusti e di compagni che lo sostengono. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso tecnico leccese.