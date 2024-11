Napoli: problema Lukaku, cosa sta succedendo

In casa Napoli c’è un problema Lukaku. L’attaccante non è nelle sue migliori condizioni e Conte sta lavorando per una situazione differente

Nessuno si aspettava forse un inizio così complicato per Lukaku. Romelu sta avendo non poche difficoltà con il Napoli e fischi all’uscita dal campo contro l’Atalanta sono un brutto segnale. I tifosi si attendevano molto di più dal belga e per questo motivo il periodo non si può dire assolutamente floreo. Ora bisognerà trovare una soluzione per cercare di trasformare l’attaccante in una risorsa e non un problema.

La partita contro l’Inter arriva forse nel momento giusto. Quando Lukaku vede le big solitamente si esalta e speriamo che lo possa fare anche in questo caso. Non sarà semplice considerato anche alcune difficoltà del Napoli. Ma, come scritto da Il Mattino, il belga è a caccia del riscatto dopo il flop contro l’Atalanta e Conte è pronto a dargli una grande mano per renderlo ancora più decisivo rispetto al passato.

Napoli: problema Lukaku, Conte ha la soluzione

La scelta di Lukaku fatta da Conte aveva come principale obiettivo quello di portare in squadra un giocatore pronto a dare una mano importante alla squadra. I problemi, però, non sono mancati ed ora il rischio è quello di non avere una soluzione offensiva. Lo abbiamo visto già contro l’Atalanta. Il belga annullato da Hien ed una squadra che ha fatto molta fatica a mettere i brividi a Carnesecchi. Va trovata una soluzione differente ed ora sembra che ci sia quella giusta.

Conte sta pensando ad un Napoli diverso contro l’Inter e non è da escludere un McTominay vicino a Lukaku per provare ad alleggerire la marcatura al belga. Una soluzione che Conte ha in mente da tempo, ma che per adesso non è riuscito a provare visto un centrocampo a due in leggera difficoltà. Ora il rientro di Lobotka dovrebbe dare maggiori garanzie e, di conseguenza, si potrà vedere qualcosa di inedito.

McTominay più vicino a Lukaku potrebbe dare anche maggiore libertà ai due esterni offensivi. Insomma, il Napoli si prepara a mettere in campo soluzioni differenti a partire contro l’Inter. Il principale obiettivo è quello di portare il belga ad essere ancora più decisivo e consapevole della necessità di diventare il leader di questo Napoli. Cosa non facile, ma Conte farà di tutto per raggiungere il traguardo prefissato.