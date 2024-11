Napoli: Conte ha deciso, pronta una rivoluzione

La sconfitta interna con l’Atalanta sta portando Conte a fare delle riflessioni. Contro l’Inter vedremo un Napoli diverso. Ecco le ultime

Antonio Conte sta lavorando per cercare di colmare le lacune viste contro l’Atalanta. Il tecnico campano era consapevole che con il passare delle giornate si potevano incontrare contrattempi, ma forse non si aspettava una differenza tale. Per questo motivo sta ragionando su come cambiare questo Napoli e provare a dare una svolta alla stagione. Sappiamo che il rientro di Lobotka darà una mano molto importante al tecnico leccese, ma non è assolutamente finita qui.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Cronache di Napoli, in casa partenopea Conte ha intenzione di dare vita ad una vera rivoluzione con un obiettivo: portare la sua squadra ad essere protagonista in quel di Milano. Non semplice, ma il tecnico del Napoli ha delle idee molto chiare e proverà a metterle in campo per cercare di strappare dei risultati utili anche contro le dirette rivali.

Napoli: pronta una rivoluzione, i dettagli

È un Napoli che è pronto a scendere in campo con un vestito diverso. La sconfitta contro l’Atalanta ha portato Conte a fare delle riflessioni importanti su come cambiare questa squadra per ottenere i risultati che i tifosi si aspettano. E sembra che l’allenatore abbia trovato le giuste contromosse anche se, come ben sappiamo in questi casi, l’ultima parola spetterà direttamente al campo e ci vorrà del tempo per capire meglio se si tratta di decisione esatte.

Comunque, stando all’edizione di oggi di Cronache di Napoli, l’idea di Conte contro l’Inter è quella di un ritmo molto più alto e novità in fase offensiva con magari McTominay più vicino a Lukaku visto il rientro di Lobotka in cabina di regia. Quindi nessun cambio a livello di uomini, ma novità dal punto di vista di gioco. L’obiettivo del tecnico del Napoli è quello di provare a mettere in evidenza i punti deboli dell’Inter per piazzare un colpo importante in chiave Scudetto.

Naturalmente la volontà di Conte è anche quello di cercare di dare al Napoli un vestito in grado di poter ottenere dei risultati importanti in questa stagione. La sconfitta contro l’Atalanta ha fatto ritornare tutti con i piedi per terra e confermato un Lukaku in difficoltà. Serve una soluzione diversa ed ora è pronta. Vedremo se sarà quella giusta oppure no.