Mercato Napoli, colpo in difesa: intreccio con l’Inter

Mercato Napoli, gli azzurri continuano a lavorare in vista di gennaio ed in tal senso non mancano i colpi di scena inattesi. Per la difesa spunta un nome che fa emergere un interessante intreccio di calciomercato con l’Inter. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono reduci da una bruciante sconfitta in casa contro l’Atalanta. Non tanto per il KO in sé, quanto per il fatto che il risultato è stato troppo rotondo, ancor di più se paragonato alle aspettative che si erano create in casa Napoli. Lookman e Retegui, in tal senso, hanno fissato il punteggio su un 3-0 che fa molto male.

Il risultato in questione, però, ha riportato tutti con i piedi per terra, facendo capire che questa squadra ha dei limiti e delle lacune da colmare. Dovranno essere poi la proprietà, nella figura di Aurelio De Laurentiis, e Giovanni Manna, il direttore sportivo, a regalare i giusti rinforzi già a gennaio. In tal senso, emerge un interesse intreccio di mercato con l’Inter.

Mercato Napoli, colpo in difesa: guizzo di Manna

E’ soprattutto in difesa che si andranno a concentrare le attenzioni degli azzurri in sede di calciomercato, dal momento che alle spalle di Rrahmani e di Buongiorno non danno le necessarie garanzie Juan Jesus e Rafa Marin. In tal senso, le spade in sede di mercato si potrebbero intrecciare proprio con l’Inter.

Da tempo, infatti, il Napoli è accostato al nome di Nicolò Bertola, talentuoso difensore centrale che tanto bene sta facendo in Serie B con la maglia dello Spezia. Adesso, però, a quanto pare è l’Inter la squadra che si sta muovendo con maggiore insistenza per questo roccioso difensore centrale. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, intreccio di calciomercato con l’Inter: le ultime

L’intreccio riguarda il fatto che il Napoli e l’Inter, allo stato attuale delle cose, vengono date come in contesa per altri due difensori oltre a Bertola, vale a dire Ismajli, sul quale c’è anche la Juventus, e Bjiol.

Per Bertola attenzione però anche all’interessamento da parte del Torino, dal momento che è pronto ad affondare il colpo a gennaio per il classe 2003. Il giocatore ha il contratto in scadenza nella prossima estate e quindi può arrivare a prezzo di saldo.