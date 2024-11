L’ex Juventus nei guai: accuse gravissime, ecco cosa rischia

L’ex calciatore della Juventus finisce seriamente nei guai, dal momento che stavolta le accuse sono davvero molto, molto gravi ed ora potrebbe seriamente andare a processo. Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo e quali sono i dettagli di questa vicenda poco gradevole.

Molto spesso il calcio dà l’impressione di essere una sorta di paradiso, totalmente staccato rispetto al resto del mondo. Come se i calciatori fossero solo degli idoli e non delle persone comuni. Episodi come questo che è capitato questa volta poi all’ex Juventus dimostra una volta di più che le cose non stanno così.

Questa volta a finire seriamente nei guai è una vecchia conoscenza del calcio italiano e dei bianconeri in particolar modo, dal momento che è finito seriamente nei guai. Le accuse che lo riguardano, infatti, sono a dir poco gravi ed ora rischia grosso, dal momento che è stata già avviata anche l’inchiesta che servirà a far chiarezza su quanto accaduto.

L’ex bianconero finisce nei guai: le accuse sono gravi

Quando arriva una bufera come questa, è sempre meglio non pronunciarsi anzitempo. Essendo, infatti, appena partita l’inchiesta a riguardo, è difficile capire come sono andate realmente le cose, con le autorità che però intendono vederci chiaro. Le accuse, però, sono di quelle che fanno tremare i polsi.

L’ex Juventus Arturo Vidal, infatti, attualmente in forza in Cile al Colo-Colo, come riferito da Teletrece è stato arrestato nel cuore della notte, dopo una festa con alcuni suoi compagni di squadra, per guida in stato di ebrezza. Dopo poco tempo è stato rilasciato. Ma non è tutto, dal momento che da questo episodio è partita una indagine che potrebbe avere delle conseguenze gravissime.

Juventus, la vecchia stella ora rischia grosso: inchiesta aperta

Una ragazza di 22 anni, infatti, ha denunciato alla Polizia di essere stata drogata mentre era ad una festa in un bar per il compleanno di un calciatore del Colo Colo, con la ragazza che faticava anche a parlare dopo l’assunzione di queste sostanze.

La Polizia ha avviato adesso le indagini per violenza sessuale contro Arturo Vidal, sospettato come responsabile a quanto pare di quanto è accaduto, e non è escluso che in questa inchiesta possano rientrare anche altri suoi compagni di squadra. Si attendono sviluppi, ma se le accuse dovessero essere confermate l’ex Juventus rischierebbe anche il carcere.