Napoli, Meret stroncato: spunta un errore che nessuno ha visto

Dopo la gara contro l’Atalanta, diventata una autentica disfatta, in casa Napoli arrivano ancora nuove critiche per Alex Meret. C’è un errore, infatti, che quasi nessuno ha notato e che invece ha avuto un peso davvero notevole nell’economia della partita in questione. Andiamo a vedere di che si tratta in maniera dettagliata.

Che non sia stata la miglior partita da quando è a Napoli è fuori discussione. Il portiere azzurro, infatti, insieme a tutti i compagni, senza nessuna eccezione, è crollato ieri contro un’Atalanta che è sembrata semplicemente troppo. Una giornata no che, però, non cancella quanto fatto di buono fin qui. Dal portiere ma anche dal resto della squadra.

In molti si sono soffermati soprattutto sul secondo gol subito, quello firmato da Ademola Lookman. Splendida la conclusione dell’attaccante nigeriano, che ha raggiunto degli standard di rendimento impressionanti, ma l’ex Udinese e Spezia non è apparso adeguatamente esplosivo. Così come sul terzo gol. Ieri, però, Meret si è macchiato anche di un altro errore.

Il portiere azzurro nella bufera: pioggia di critiche

Fino a questo momento era stato senza ombra di dubbio tra i migliori in senso assoluto in casa Napoli, dal momento che si era reso autore di autentici prodigi tra i pali. Ed il primo posto è anche merito suo. Una giornata storta, come detto, non può cambiare il giudizio sul suo operato fin qui.

Come sottolineato dal noto opinionista Enrico Fedele, però, ex direttore sportivo, Alex Meret non è stato irreprensibile neanche in occasione del primo timbro di Lookman. Nel momento in cui il calciatore ha calciato da distanza ravvicinata, il portiere ha aperto il compasso come sempre accade. Secondo l’ex dirigente, però, come spesso gli capita, il portiere del Napoli non ha alzato il piede destro come avrebbe dovuto. Ed infatti la palla è passata proprio lì.

Meret poco convincente con l’Atalanta: emerge un altro errore

Non si è trattato propriamente di errori, ma di lievi imperfezioni. Ma, come sottolineato da Enrico Fedele, sul portiere poi ogni minima sbavatura ha un peso enorme nelle valutazioni.

Contro l’Inter Meret, come tutto il Napoli, avrà l’occasione di dimostrare quanto vale realmente e di archiviare presto una giornata sicuramente negativa ma che deve restare episodica. Al campo, come al solito, l’ultima parola.