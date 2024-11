Rudi Garcia nuovo allenatore: esonero e colpo di scena

Il club a sorpresa ha deciso di optare per l’esonero ed ha anche scelto il nuovo allenatore. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano Rudi Garcia, che dopo l’esperienza da dimenticare al Napoli è pronto a tornare in panchina. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore che ha sempre fatto molto bene, ma che ha visto nella sua esperienza al Napoli andare praticamente tutto storto. Si è trattato di una pagina sicuramente negativa per lui, dal momento che ci si aspettava di più dalla squadra dopo la conquista dello Scudetto. Alla fine è arrivato un esonero doloroso.

Quello che ha spinto De Laurentiis a sollevarlo dal suo incarico, oltre ad una insoddisfazione relativa ai risultati, anche dei rapporti tra lo spogliatoio ed il francese davvero critici. Come emerso dai continui testa a testa, soprattutto con Osimhen e Kvaratskhelia. Adesso, però, Rudi Garcia è pronto a tornare in panchina.

Il tecnico francese è pronto a tornare in panchina

Ha un carattere molto particolare e delle idee che non sempre hanno fatto breccia negli spogliatoi. Ma nelle annate in cui si è creata la giusta sintonia con gli spogliatoi i risultati sono sempre stati ottimi. Adesso, per lui, si stanno spalancando le porte per delle nuove opportunità. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il Rennes, infatti, sta vivendo un periodo molto difficile. Sono arrivate, infatti, a conferma di ciò, tre sconfitte nelle ultime cinque partite e per questo motivo sembra vicino all’esonero il tecnico Julien Stephan. Come raccontato dal quotidiano francese “L’Equipe“, in cima alla lista per la sua successione ci sarebbe proprio l’ex Napoli e Roma Rudi Garcia.

Esonero deciso: sorpresa per il ritorno di Rudi Garcia

Si tratterebbe di una idea del direttore sportivo del club rossonero Massara, che vorrebbe riportare in Francia Rudi Garcia, permettendogli così di rilanciarsi in patria dopo la terribile esperienza al Napoli. Si attendono sviluppi, ma sembra davvero un discorso ben avviato.

Allo stato attuale delle cose, il club galleggia al tredicesimo posto con soli 11 punti conquistati in dieci giornate. Serve un cambio di rotta, dal momento che erano ben altre le aspettative della dirigenza ad inizio stagione. Si aspettano, adesso, mosse ufficiali. Rennes-Rudi Garcia, la pista può diventare rovente.