Endrick sbarca in Serie A: l’annuncio

Un nuovo colpo da urlo dal Real Madrid. Endrick è pronto a volare in Serie A: spunta l’intreccio decisivo con la big italiana

Carlo Ancelotti cercherà di arrivare fino in fondo in Champions League senza dimenticare mai la Liga. L’allenatore italiano affronterà il Milan nella massima competizione europea: un momento decisivo per sognare in grande. Endrick non riesce a trovare lo spazio sperato ad inizio stagione: l’annuncio decisivo in Serie A in vista della sessione invernale di calciomercato.

Il presidente Florentino Perez potrebbe così pensare alla cessione in prestito di Endrick che ha realizzato già i primi gol con la maglia del Real Madrid. Il minutaggio è limitato per il giovane attaccante brasiliano che vorrebbe mettersi in mostra per essere protagonista anche con la Selecao. Spunta l’intreccio da urlo con una big della Serie A: ecco la verità per il suo futuro. Il Real Madrid non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, ma proverà così a dargli una chance in vista dei prossimi mesi.

Serie A, colpo Endrick: la suggestione di calciomercato

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio. Il giovane attaccante brasiliano non vede l’ora di giocare con maggiore continuità: spunta il retroscena da urlo in ottica futura.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, il talentuoso attaccante brasiliano del Real Madrid Endrick è pronto a sbarcare in Serie A. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus, ma occhio anche al Tottenham. Una pazza idea in prestito a gennaio visto che non ha tanto spazio al Real Madrid.

Ha fatto parlare molto di sè anche per il suo matrimonio imminente all’età di 18 anni, ma Endrick cercherà di farsi strada nel mondo del calcio internazionale. Il Real Madrid ha battuto la concorrenza delle altre big d’Europa, ma ora spunta l’intreccio decisivo in ottica futura.

Il club bianconero è al lavoro per trovare l’alternativa giusta a Vlahovic: Milik è ancora ai box per infortunio. Pochi minuti fa è spuntata fuori la pazza idea Endrick che potrebbe liberarsi subito dal Real Madrid per volare a Torino. Endrick è pronto ad essere protagonista in Champions League con la maglia della Juventus: un nuovo retroscena di calciomercato davvero importante in ottica futura.

Gennaio è sempre più vicino per sognare in grande: i tifosi bianconeri vorrebbero subito averlo a Torino. La sua volontà farà la differenza in vista del suo futuro.