Napoli, flop Lukaku: Conte pensa al piano B

Lukaku è stato fischiato dai tifosi del Napoli al Maradona. Conte starebbe pensando ad un’alternativa al gioco degli azzurri: ecco la verità

L’attaccante belga non è riuscito ad incidere nel match contro l’Atalanta. Lukaku è stato anche preso di mira da una porzione dei tifosi azzurri venendo fischiato al momento del cambio con Simeone: spunta l’alternativa decisa da Antonio Conte.

Una prestazione totalmente insufficiente per l’attaccante belga del Napoli Romelu Lukaku. Ora Conte starebbe pensando di rivoluzionare l’assetto offensivo per dare maggiori alternative al gioco azzurro. Il Napoli affronterà l’Inter a San Siro per un big match che si preannuncia ricca di spunti interessanti. Tornerà in campo dal primo minuto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, ma ora l’allenatore azzurro dovrà curare diversi dettagli per superare l’ostacolo nerazzurro.

Napoli, l’alternativa giusta a Lukaku: la decisione di Conte

Una voglia immensa di non perdere il primato in classifica: la squadra azzurra cercherà di mettere in difficoltà l’Inter distante soltanto una lunghezza dal Napoli capolista.

L’attaccante del Napoli è stato surclassato da Hien lavorando sempre spalle alla porta come il classico pivot da calcio a 5. Conte lo aveva esaltato in passato paragonandolo ad un giocatore da rugby: non è mai servito in profondità e non riesce così ad essere decisivo. Attaccando maggiormente la profondità, Lukaku potrebbe essere micidiale con o senza palla proprio come ha dimostrato nei minuti iniziali contro il Milan facendo spalla a spalla con Pavlovic e realizzando il gol del momentaneo 1-0.

Nessun cambio in vista per Lukaku, ma una rivoluzione di strategie del gioco: Lukaku va servito in profondità per mettere in mostra tutta la sua potenza fisica. Spalle alla porta, anche se è possente fisicamente, fa molto fatica non riuscendo a proteggere la palla. L’attaccante belga dovrà variare il suo gioco per mettere in difficoltà le difese avversarie diventando micidiale partendo da lontano.

Lukaku è pronto a segnare contro la sua ex squadra. Con l’Inter non si è lasciato nel migliore dei modi ed ora non vede l’ora di scendere in campo a San Siro: ecco il retroscena da urlo lavorando in settimana a Castel Volturno. L’attaccante belga sarà confermato al centro dell’attacco a meno di sorprese dell’ultim’ora. Conte si fida di lui per ritornare in Champions League il prima possibile. L’allenatore azzurro dovrà cambiare spartito anche a gara in corso per non risultare prevedibile nell’arco dei novanta minuti.