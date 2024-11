Calciomercato, colpo Berardi: arriva l’annuncio

Un addio immediato per Domenico Berardi che vuole puntare in alto. Dopo il grave infortunio, l’attaccante del Sassuolo è tornato protagonista: la sua nuova squadra

Dalla Calabria al Sassuolo vivendo tante stagioni da assoluto protagonista. Berardi ormai ha voglia di una nuova sfida dopo tanti anni anni in Emilia Romagna: pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione di calciomercato in ottica futura.

Protagonista anche ad Euro2020 con la Nazionale italiana del ct Roberto Mancini, ora l’attaccante calabrese ha come obiettivo quello di tornare ad indossare la maglia azzurra. Luciano Spalletti l’ha sempre ammirato, ma Berardi ha vissuto mesi traumatici dopo la rottura del tendine d’Achille. Gennaio si avvicina sempre di più: spunta il retroscena da urlo con il suo addio immediato al Sassuolo.

Calciomercato, contatto con Berardi: spunta la sua nuova squadra

Tutto può cambiare improvvisamente nel mondo del calcio. L’attaccante italiano è pronto a sognare di nuovo in grande: da poche settimane è tornato in campo in Serie B con la maglia del Sassuolo segnando anche un gol decisivo. Ora non vede l’ora di voltare definitivamente pagina per ambire a grandi palcoscenici.

Una voglia immensa di puntare in alto. Berardi non vede l’ora di tornare nel calcio che conta: il suo sogno è quello di giocare anche in Champions League. Sembra ad un passo dall’addio al Sassuolo, ma alla fine ha sempre preferito il progetto del club emiliano: ora qualcosa può cambiare a gennaio, ecco la sua prossima squadra.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, il Besiktas ha messo nel mirino l’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. Finalmente è tornato al gol in Serie B con la maglia neroverde dopo il lungo forfait per la rottura del tendine d’Achille.

A distanza di mesi il giocatore calabrese è tornato in perfetta forma contribuendo ai successi della squadra emiliana che punta così alla promozione diretta dopo la recente retrocessione. Spunta il retroscena di calciomercato per Berardi accostato ancora alle big della Serie A, come Napoli e Juventus.

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro dell’attaccante del Sassuolo che continua ad avere sempre un feeling particolare con il gol. Le big della Serie A hanno provato a lungo a convincerlo per giocare in Champions League, ora il club turco potrebbe avere la meglio voltando definitivamente pagina. Sarà una sessione invernale di calciomercato ricca di colpi di scena.