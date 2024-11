Napoli, stanno prendendo Dorgu: beffa ADL

Il Napoli è sempre molto attivo sul fronte calciomercato. Conte ha chiesto nuovi rinforzi tra cui quello di Dorgu: arriva la beffa a sorpresa

Un momento decisivo per essere protagonista anche in sede di calciomercato. La società partenopea si sta muovendo per chiudere subito nuovi colpi suggestivi in Serie A: ecco la beffa al presidente De Laurentiis per il colpo Dorgu.

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti funzionali ad Antonio Conte. Spunta il retroscena da urlo in ottica futura per il terzino del Lecce, Patrick Dorgu, che potrebbe preferire un nuovo club prestigioso al Napoli. Il presidente De Laurentiis l’ha messo nel mirino ormai da tanto tempo: un nuovo colpo da urlo per il futuro.

Napoli, colpo Dorgu: irrompe una big della Premier League

Sembrava tutto fatto con il Napoli con le immagini di Conte al Maradona che gli avrà suggerito qualcosa all’orecchio. Quel filmato su DAZN ha fatto sognare i tifosi azzurri: spunta il retroscena a sorpresa.

Una forza fisica abbinata ad una grande tecnica in situazionale. Patrick Dorgu è pronto a sbarcare in club prestigiosi dopo gli anni di crescita a Lecce: il suo tempo è ormai finito in Salento, ora vorrebbe provare una nuova avventura a livello internazionale con il suo sogno di giocare in Champions League.

Il Napoli continua a monitorare Patrick Dorgu del Lecce. Il terzino danese, classe 2004, è finito nel mirino delle big della Premier League: oltre al Tottenham, anche il Manchester United e il Chelsea stanno pensando a lui per rinforzare le rispettive rose come riportato da Football Insider. Una crescita esponenziale per il giocatore scovato da Corvino: dalla Primavera si è imposto in Prima squadra diventando così una gemma pregiata da vendere subito. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma non ci sarà nessuno sconto.

Una possibile beffa per il presidente De Laurentiis che dovrà così anche virare su altri obiettivi in ottica futura. Il Napoli vuole sognare in grande con nuovi innesti per il presente e per l’immediato futuro. Dorgu ha ricoperto numerose posizioni in tutti questi anni, ma predilige partire da lontano come terzino o laterale a cinque.

Nelle ultime settimane è stato schierato anche nel tridente offensivo segnando anche qualche gol importante in ottica salvezza del Lecce. Un nuovo colpo in Premier League emulando così il percorso intrapreso dal terzino della Nazionale italiana Udogie volato al Tottenham dopo l’esperienza all’Udinese.