Napoli: pronto un regalo a Conte, affare da 18 mln

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo a sorpresa in questo calciomercato. Sono pronti 18 milioni di euro per regalarlo ad Antonio Conte

È tempo di guardare con attenzione al futuro in casa Napoli. I partenopei da tempo sono al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte ed ora spunta una nuova pista. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, Manna sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta importante per fare un primo regalo al proprio tecnico.

Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il Napoli stava ragionando sulla possibilità di fare una proposta già in passato, ma ora l’infortunio ha cambiato i piani di Manna. Nonostante questo, però, i partenopei non lo hanno perso di vista ed ora potrebbero decidere di affondare il colpo solamente durante il calciomercato estivo. Una trattativa non semplice da portare a termine per le sue condizioni fisiche anche se il calciatore resta nella lista dei partenopei.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli lavora per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi e sicuramente c’è tempo per avere un quadro più chiaro. Ma intanto in queste ultime ore è spuntato un nome nuovo per i partenopei proiettato soprattutto in ottica estiva considerato anche l’infortunio patito in stagione. Uno stop che cambia un po’ i programmi di Manna anche se il giocatore resta sempre nella lista del direttore sportivo.

Secondo quanto riferito da Konur, il Napoli non molla la pista Oosterwolde. Il giocatore del Fenebahce si è fatto male al ginocchio e la sua stagione può essere finita qui. A questo punto l’affare potrebbe spostarsi direttamente al calciomercato estivo con una proposta di 18 milioni di euro per accontentare Conte vista la duttilità da parte del giocatore olandese. Per il momento siamo solamente nelle fase delle ipotesi e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà.

Di certo il Napoli non ha nessuna intenzione di mollare la pista Oosterwolde per il calciomercato estivo. Una idea che consentirebbe di portare alla corte di Antonio Conte un giocatore duttile e in grado di alzare il livello della rosa. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se questa possibilità diventerà reale oppure si assisterà ad un passo indietro per questioni fisiche.