Rudi Garcia in panchina: accordo ad un passo

A sorpresa Rudi Garcia potrebbe tornare in panchina. C’è un club che sta puntando al tecnico francese per dare una scossa al club. I dettagli

L’avventura di Rudi Garcia al Napoli non è andata bene, ma ora il tecnico è pronto a tornare in panchina. Una squadra, infatti, ha individuato in lui il nome giusto per dare una scossa dopo un periodo non facile e per questo motivo non è assolutamente da escludere la possibilità di una fumata bianca nel giro di poco tempo. Una occasione di riscatto per il tecnico transalpino dopo un periodo non sicuramente facile e caratterizzato dall’esonero dei partenopei.

Per il momento il club sta facendo tutte le valutazioni del caso e nei prossimi giorni farà le scelte giuste e che servono per riuscire a rilanciare la stagione dopo un periodo non facile. Il nome di Rudi Garcia comunque è quello in pole position e vedremo se alla fine si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Svolta in panchina: scelto Rudi Garcia, i dettagli

L’esperienza non andata bene con il Napoli ha sicuramente scottato Rudi Garcia, che si è presto del tempo per riflettere e fare tutte le valutazioni del caso prima di ritornare nuovamente in panchina. Ora, però, il tempo dello stop sia finito e a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se si arriverà all’accordo oppure no.

Stando alle indiscrezioni riportate da L’Equipe, il Rennes sta valutando l’opzione Rudi Garcia per la panchina dopo la sconfitta contro l’Auxerre. L’esonero potrebbe non arrivare prima della sosta, ma subito dopo c’è la possibilità di un cambio alla guida tecnica e Massara vorrebbe affidare al francese la squadra. Una ipotesi che consentirebbe all’allenatore di ripartire dopo circa un anno con l’obiettivo di riscattare un periodo non facile e culminato con l’esonero dal Napoli.

Naturalmente per il momento si tratta di una semplice ipotesi. Si dovrà aspettare qualche giorno per capire se si potrà arrivare al cambio in panchina oppure no. Un passaggio cruciale e che potrebbe vedere Rudi Garcia nuovamente in panchina. In attesa di capire meglio il suo futuro, il tecnico francese continua la sua avventura come commentatore. Una esperienza che gli ha permesso di rimanere aggiornato. Un passaggio che lo porterà ad essere pronto appena ritornerà a guidare un club.