Rudi Garcia ha lasciato Napoli sicuramente con tanto amaro in bocca per quanto successo. Ma ora è pronto a ripartire con un ruolo leggermente diverso. I dettagli.

L’avventura di Rudi Garcia non si è assolutamente conclusa nel migliore dei modi sulla panchina del Napoli. Arrivato in terra partenopea con l’obiettivo di raggiungere traguardi importanti, con il passare dei giorni ci sono stati grossi problemi e l’assenza dei risultati hanno portato De Laurentiis ad interrompere in anticipo il rapporto. Una decisione che ha portato il tecnico a dover interrompere subito con questa avventura con tanto rammarico.

Come riportato da L’Equipe, per Rudi Garcia ora è pronta una nuova avventura. Il tecnico francese ha sicuramente voglia di ritornare il prima possibile in panchina per mettersi alle spalle un periodo non facile. Le ultime esperienze, infatti, non sono andate assolutamente bene e da parte sua c’è la volontà di riscatto per dimostrare di essere in grado di poter ambire a traguardi importanti.

Napoli: Rudi Garcia e il nuovo ruolo, i dettagli

L’esperienza di Rudi Garcia con il Napoli non è andata sicuramente bene e questo complica (non poco) il suo futuro da allenatore. Ci sono state delle grosse difficoltà in questi ultimi anni e quindi non sarà semplice per lui tornare da subito in panchina. E la notizia che arriva dalla Francia sembra confermare come al momento non c’è nessuna squadra che ha sondato il terreno con lui.

Rudi Garcia sarà uno dei commentatori di Dazn Francia. Una scelta che ha come principale obiettivo quello di provare un nuovo ruolo oltre che naturalmente staccare la spina e ricaricare un po’ le pile prima di tornare in panchina. Per il momento non è sicuramente imminente, ma non è da escludere che con il giro degli esoneri si decida di puntare su di lui.

Le ultime esperienze non sono andate bene e da parte del transalpino c’è la volontà di intraprendere una esperienza per dimostrare di tutte le sue qualità. Si tratta di un qualcosa destinata a prendere forma nel giro di davvero poco tempo e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Ultime Garcia: sarà commentatore tecnico

Niente panchina per il momento Rudi Garcia. Il tecnico, dopo l’esperienza non sicuramente positiva con il Napoli, ha deciso di prendersi un momento di pausa e provare un ruolo completamente differente.

Commentatore tecnico di DAZN Francia. Esperienza sicuramente differente e che consente al transalpino di poter seguire da vicino il calcio e tenersi informato in attesa di ritornare in panchina.