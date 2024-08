Napoli, De Laurentiis innamorato: l’ha convinto subito

Il Napoli vorrebbe subito chiudere nuovi colpi da urlo in vista della prossima stagione. De Laurentiis è davvero innamorato di lui: l’ha convinto

La società partenopea continua a monitorare profili di alto livello per incrementare il tasso tecnico all’interno della rosa di Antonio Conte. Una nuova idea di calciomercato con Aurelio De Laurentiis in prima linea: ecco cosa succederà in ottica futura, tutto può cambiare incredibilmente.

Il presidente De Laurentiis non ha rilasciato tante dichiarazioni durante i due ritiri del Napoli. Ha lasciato lavorare con estrema tranquillità Antonio Conte che vuole incidere fin da subito alla guida della squadra partenopea. Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo in vista della prossima stagione: il numero uno del Napoli è davvero innamorato di lui, gli ha fatto cambiare idea.

Napoli, affare fatto per De Laurentiis: ora cambia idea

Pochi minuti fa è venuto a galla il nuovo retroscena a sorpresa per quanto riguarda il suo futuro. Il presidente del Napoli continuerà a lavorarci nelle prossime ore: ecco l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione.

Tutto cambia rapidamente nel mondo del calcio. Un nuovo intreccio di calciomercato suggestivo per sognare in grande: ora De Laurentiis l’ha convinto subito per una svolta decisiva nella sua carriera. Saranno ore frenetiche per continuare ad andare avanti senza fermarsi un attimo: ecco la verità a galla.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Genoa e Torino duellano per chiudere il colpo Simeone. Ma De Laurentiis ora potrebbe scendere in campo in prima linea per far decidere all’argentino: i due hanno ormai un rapporto speciale. Il presidente del Napoli è pronto a fargli cambiare idea per giocarsi le sue chance come alternativa al futuro attaccante titolare di Antonio Conte.

Simeone non è stato impiegato con costanza dall’allenatore leccese in questi due ritiri, ma ora lo stesso De Laurentiis potrebbe così fare da intermediario. L’attaccante argentino continua a piacere alle big della Serie A: ecco la verità finalmente a galla con la svolta decisiva dell’affare.

Ora potrebbe arrivare la sua permanenza in maglia azzurra dopo che è stato accostato a Genoa e Torino in maniera frenetica. Il sudamericano nutre un rapporto speciale con la piazza partenopea: Simeone ora potrebbe restare come alternativa importante in vista della prossima stagione. Nonostante ci sarà soltanto un impegno a settimana, cercherà di ritagliarsi uno spazio importante in casa Napoli. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore.