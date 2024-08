Napoli, arriva dal Giappone: è fatta per il nuovo colpo

Un nuovo colpo in casa Napoli. Arriva direttamente dal Giappone, l’affare che non t’aspetti: c’è la notizia sconvolgente in ottica futura

Il Napoli intende fare sul serio per chiudere nuovi affari da urlo in vista della prossima stagione. Un nuovo colpo a sorpresa con il giocatore pronto ad arrivare direttamente dal Giappone: ecco l’intreccio da urlo in ottica futura.

Conte ha richiesto a gran voce nuovi colpi sensazionali. L’allenatore del Napoli vorrebbe subito avere l’attaccante del futuro a sua completa disposizione, ma tutto dipenderà dal futuro di Victor Osimhen. Il calciomercato azzurro potrà sbloccarsi subito in caso di cessione dell’attaccante nigeriano, ma pochi minuti fa è arrivata la verità dal Giappone: cosa sta succedendo in vista della prossima stagione? Ecco il colpo ad effetto direttamente da Tokyo.

Napoli, ecco l’intreccio da urlo: arriva subito dal Giappone

Saranno giorni frenetici per arrivare così a concludere numerose operazioni in ottica futura. Il Napoli vuole puntare subito allo Scudetto, ma urgono rinforzi decisivi per allestire una rosa competitiva. Il calciomercato può regalare nuove gioie ai tifosi azzurri: ecco l’intreccio da urlo.

Un nuovo colpo in casa azzurra per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli continua a monitorare profili interessanti per puntare in alto: ecco la notizia che ha fatto scalpore dal Giappone.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport Billy Gilmour è attualmente in tournee in Giappone con il Brighton: la trattativa ha fatto clamore sia nell’East Sussex che a Tokyo. Qui non ha mai giocato le tre amichevoli della squadra inglese: continua ad allenarsi senza scendere in campo.

Ora la cessione al Napoli sarebbe soltanto una formalità: Conte l’ha voluto a tutti i costi in vista della prossima stagione. Tutto può cambiare improvvisamente in vista della prossima stagione: ormai ci siamo per la chiusura definitiva. Gilmour sarà un nuovo calciatore azzurro nei prossimi giorni, ecco l’intreccio decisivo da Tokyo. Un nuovo rinforzo importante nella zona centrale di campo dopo le immediate cessioni di Cajuste, Gaetano e Folorunsho.

La società partenopea non si fermerà al centrocampista scozzese, ma ha in mente anche di chiudere per il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il Napoli sogna in grande per regalare a Conte rinforzi utili al suo sistema di gioco: ecco tutta la verità per il futuro.