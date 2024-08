Napoli, colpo last-minute: Conte è pazzo di lui

Il Napoli continua a monitorare senza sosta nuovi profili per accontentare Conte. Ecco il colpo last-minute, l’affare per De Laurentiis

Non finiscono ancora le trattative in casa Napoli per acquisti di prima fascia. Gli azzurri sono alla ricerca di profili giusti da mettere subito a segno come acquisti da urlo: il calciomercato può regalare un nuovo colpo a sorpresa, ecco l’affare last-minute per far sognare lo stesso Conte.

La dirigenza partenopea continua a sondare piste davvero interessanti in vista della prossima stagione. Ecco il possibile colpo last-minute per sorprendere tutti: l’affare si farà, ecco quando. Il calciomercato del Napoli non è ancora terminato, ma Antonio Conte aspetta nuovi rinforzi di valore per puntellare la rosa a sua disposizione.

Napoli, affare a sorpresa: può arrivare subito

Saranno decisivi i prossimi giorni per ultimare così gli ultimi colpi in entrata: il Napoli intende fare sul serio per tornare a lottare per lo Scudetto. Ormai ci siamo: mancano ancora pochi giorni, poi partirà ufficialmente la prossima stagione. Ecco l’intreccio di calciomercato per sognare ancora in alto, la società partenopea è pronta ad annunciare i prossimi colpi.

Le trattative in casa Napoli sono davvero numerose in questo periodo dell’anno. La società partenopea è alla ricerca di profili giusti per innalzare il tasso tecnico all’interno della rosa a disposizione di Conte. Già sono arrivate tante cessioni in questa campagna acquisti: ora ci sarà l’affare a sorpresa, può arrivare a fine agosto a sorpresa.

Secondo le ultime notizie de Il Mattino, Patrick Dorgu, potrebbe essere il colpo-last minute per Antonio Conte. Classe 2004, il laterale del Lecce è pronto a cambiare aria per sposare il progetto azzurro. A sinistra l’allenatore sta provando Spinazzola e Olivera, arrivato pochi giorni fa dopo la Copa America. La società partenopea vuole continuare a mettere a segno colpi da urlo per partire subito a mille in questa stagione che è ormai alle porte.

Un mese di agosto davvero intenso con altri cinque colpi da mettere a segno in vista della prossima stagione. L’allenatore del Napoli vorrebbe subito nuovi innesti di qualità per puntare in alto: al momento tante trattative sono in stand-by, ma serve un’accelerata per ingaggiare i migliori profili già valutati dal ds Manna. Un intreccio di calciomercato per chiudere l’affare Dorgu proprio negli ultimi giorni di agosto: ormai ci siamo per arrivare alla firma immediata.