Lascia il Napoli ma resta in Serie A: lo sta comprando il Milan

Fuori dai piani di Antonio Conte per la prossima stagione, il calciatore avrebbe già trovato una nuova sistemazione in questo calciomercato.

Nel corso di questi giorni si è parlato di tanto e di tante soluzioni diverse, ma alla fine il Napoli sarebbe a sorpresa in trattativa con il Milan per la cessione dell’azzurro, deluso da come è stato trattato nel corso di queste settimane di ritiro. Per un momento il nazionale italiano aveva anche assaporato la possibilità di rimanere agli ordini di Antonio Conte, soprattutto dopo il rinnovo del contratto, ma le continue esclusioni l’hanno allontanato ogni giorno di più dal Napoli, che presto rappresenterà essere il suo passato, non più il presente né tantomeno il futuro.

Vendendolo, il Napoli rinforza una rivale: il Milan

Prima di regalare ad Antonio Conte altri rinforzi, il Napoli ha intenzione di alleggerire la rosa piazzando altrove quei calciatori che non rientrerebbero nei piani dell’allenatore salentino per la prossima stagione. Nella lista dei bocciati ci sarebbe anche il nome del nazionale italiano, reduce da una stagione importante, la migliore della sua carriera, che non sarebbe però servita a conquistarsi la conferma in azzurro, nonostante il rinnovo di contratto firmato neanche un mese fa.

Le continue esclusioni nel corso degli allenamenti hanno lanciato un messaggio forte e chiaro a giocatore ed agente, che si sarebbe subito messo alla ricerca in questo calciomercato di una soluzione valida che possa combaciare con le ambizioni del suo assistito. A fronte di questo, essendo comunque un profilo interessante ed importante per un campionato come la Serie A, il nome del centrocampista è stato accostato a diverse squadre nel corso di questi giorni, ma a sorpresa, quella più convinta di tutte, sembrerebbe essere il Milan.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, a fronte delle difficoltà nate nell’affare Fofana, la dirigenza rossonera avrebbe iniziato seriamente a valutare il profilo di Michael Folorunsho, che potrebbe diventare una vera e propria opportunità con la quale andare a rinforzare e completare la mediana considerata la situazione che si è venuta a creare col Napoli.

Calciomercato: via da Napoli, ha scelto il Milan

Il futuro di Michael Folorunsho è sempre più lontano da Napoli, ma la cosa sorprendente è che potrebbe essere al Milan. Il Diavolo potrebbe infatti virare sul giocatore partenopeo considerate le difficoltà nate nell’affare Youssouf Fofana, che starebbe portando la dirigenza rossonera a sondare nel frattempo anche altri profili, non solo quello del classe ’98.

Allo stesso tempo, però, c’è da dire che il Milan avrebbe da che guardarsi bene le spalle dalla concorrenza, anche perché secondo Il Corriere dello Sport su Folorunsho ci sarebbe il forte interesse della Lazio e non solo, visto che anche l’Atalanta non avrebbe completamente abbandonato questa vista, complice anche l’oramai imminente addio di Teun Koopmeiners.