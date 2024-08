Serie A: Simeone il nuovo bomber, la big accelera

Giovanni Simeone potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. Il Napoli frena, ma una big è pronta ad accelerare per il Cholito.

Sono diversi i giocatori in uscita dal Napoli. La rivoluzione decisa da Antonio Conte non è ancora finita e per questo motivo nelle prossime settimane ci aspettiamo diversi movimenti sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori che potrebbero lasciare la città partenopea entro fine agosto c’è anche Giovanni Simeone. I partenopei non vorrebbero privarsi dell’argentino, ma la volontà di trovare maggiore spazio starebbe portando il giocatore a chiedere la cessione.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, una squadra di Serie A starebbe pensando di acquistare Simeone in questo calciomercato dal Napoli. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure ci sarà una soluzione differente.

Calciomercato Napoli: addio Simeone, ecco con chi firma

Giovanni Simeone presto potrebbe lasciare il Napoli ed iniziare una nuova esperienza. Secondo le ultime indiscrezioni, i partenopei vorrebbero provare a trattenere l’attaccante, ma il poco spazio dovrebbe portare il centravanti a chiedere una cessione per riuscire a trovare una maggiore continuità e quindi magari tornare ai livelli di un tempo. Sono diverse le squadre che hanno sondato il terreno e una sarebbe intenzionata ad affondare il colpo nel giro di qualche giorno per dare al tecnico un giocatore di livello.

La Fiorentina starebbe ragionando sul ritorno di Simeone. Il calciatore è rimasto molto legato all’ambiente della Viola e non è da escludere che la squadra toscana nel giro di poco tempo possa sedersi al tavolo con il Napoli per riuscire ad arrivare ad una fumata bianca. Per il momento i partenopei frenano e sperano di poter riuscire a trattenere l’argentino per non dover intervenire sul calciomercato e acquistare una seconda punta.

Ma, nonostante questo, il giocatore potrebbe decidere di spingere per cedere e a questo punto la Fiorentina starebbe pensando di chiudere una operazione sicuramente molto importante per il proprio reparto offensivo. Il Napoli è pronto a chiedere 10 milioni di euro per far partire il proprio calciatore e vedremo se ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure no.

Mercato Napoli: la Fiorentina punta su Simeone

Fiorentina–Simeone: una ipotesi da seguire con attenzione in queste ultime settimane di calciomercato. La Viola è alla ricerca di una prima punta e l’argentino è uno dei possibili obiettivi per la squadra di Palladino.

Il Napoli, come detto in precedenza, per il momento sembra frenare sulla cessione del proprio attaccante. Ma la volontà di giocare di più potrebbe portare l’argentino a partire e ritornare a Firenze. Una trattativa destinata a sbloccarsi nel giro di davvero poco tempo.