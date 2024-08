Napoli, scambio con l’Atalanta: affare dell’ultim’ora

Ancora un colpo a sorpresa in casa Napoli: ultime ore frenetiche tra acquisti e cessioni eccellenti. Ormai ci siamo per l’addio improvviso: l’affare

Un nuovo intreccio suggestivo per il Napoli che vuole subito tornare a dare filo da torcere alle big della Serie A. Lo Scudetto resta la priorità di Antonio Conte in vista della prossima stagione. Urgono rinforzi di livello internazionale, ecco lo scambio possibile in ottica futura con l’Atalanta: c’è la prelazione per il futuro.

La dirigenza partenopea è pronta ad ogni eventualità: in caso di offerte importanti tutti i calciatori azzurri sono cedibili. Ecco l’affare dell’ultim’ora per la sua cessione all’Atalanta: ecco lo scambio possibile in ottica futura infiammando ancor di più il fronte calciomercato in casa Napoli. La chiusura è totale per accontentarlo fin da subito: ha già le valigie pronte per vivere una nuova avventura dopo il colpo di scena di pochi giorni fa. Il calciomercato inizia ad infiammarsi ancor di più rispetto alle settimane passionali di luglio: ecco il retroscena da urlo.

Napoli, colpo a sorpresa: chiusura immediata in Serie A

Dopo la rottura immediata con Teun Koopmeiners, l’Atalanta è tornata sul mercato per ingaggiare un nuovo centrocampista totale: ecco la scelta in casa Napoli per l’affare immediato.

Ore frenetiche tra colpi e cessioni eccellenti in casa Napoli. Tutto può cambiare rapidamente nelle prossime ore con un affare a sorpresa per sognare in grande. Il ds Manna è al lavoro per regalare nuovi affari all’allenatore del Napoli, ma attenzione anche addii improvvisi: ecco il retroscena a sorpresa in vista della prossima stagione.

Come svelato da Tuttomercatoweb Michael Folorunsho è pronto a cambiare aria: è stato vicinissimo all’Atalanta, ma dopo l’imminente addio di Koopmeiners ora il club bergamasco potrebbe pensare nuovamente a lui. Può agire in ogni zona tra centrocampo ed attacco: Conte avrebbe già dato l’ok per la sua cessione.

Pochi minuti fa lo stesso centrocampista italiano ha cancellato tutti gli scatti precedenti in maglia azzurra: l’addio è ormai imminente. La dirigenza partenopea lo valuta intorno ai 13 milioni: in caso di proposta importante, l’ex Bari ed Hellas Verona è pronto a fare le valigie dopo il rinnovo firmato qualche giorno fa.

Il Napoli potrebbe inserire anche una prelazione per il futuro per il difensore Hien, perfetto per la difesa a tre di Conte, e l’attaccante nigeriano Lookman, già in passato vicinissimo alla società partenopea. Una nuova rivoluzione per il centrocampo azzurro: l’allenatore del Napoli ha comunicato alla società i calciatori che non fanno parte del suo progetto tecnico-tattico.