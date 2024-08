Napoli, l’attaccante dalla Russia: colpo a sorpresa per Conte

Un nuovo affare in casa Napoli con l’intreccio suggestivo di calciomercato dalla Russia. Nuovo regalo per Conte, arriva subito l’attaccante

Il Napoli continua a sognare in grande in vista della prossima stagione. L’arrivo di Antonio Conte ha entusiasmato subito i tifosi partenopei che si aspettano nuovi colpi in entrata: ecco l’affare di calciomercato a sorpresa, può arrivare subito in maglia azzurra.

Il ds Manna vorrebbe subito accontentare Antonio Conte con rinforzi immediati per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese. Un intreccio di calciomercato suggestivo con la bomba proveniente direttamente dalla Russia: ecco l’affare a sorpresa. Da diversi giorni il Napoli sta seguendo la pista che porta a Neres, pronto a lasciare il Benfica in questa sessione di calciomercato: addio immediato per un nuovo colpo in attacco per Antonio Conte.

Napoli, chiusura immediata: la bomba di mercato dalla Russia

La dirigenza partenopea continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il Napoli è pronto a chiudere l’affare da urlo per puntellare così il reparto offensivo di Conte.

Il Napoli continua a monitorare ogni frontiera del calciomercato per arrivare a nuovi colpi da urlo. La dirigenza partenopea è pronta a chiudere il nuovo affare in attacco: ecco il nuovo profilo dalla Russia. Saranno ore frenetiche anche in casa azzurra per delineare così le prossime mosse di calciomercato: l’ultima bomba è stata sganciata pochi minuti fa su un profilo su X, ecco tutta la verità a riguardo.

Come svelato dalla pagina di Armenie Football il trequartista armeno del Krasnodar, Eduard Spertsyan, è stato offerto dal suo entourage proprio al ds Manna ed Antonio Conte. Secondo le ultime notizie il club partenopea sarebbe anche intenzionato a chiudere l’affare, ma bisogna fare spazio in attacco. Saranno ore frenetiche anche in casa azzurra tra colpi ad effetto e cessioni eccellenti.

Pochi minuti fa è arrivata la nuova notizia per la cessione di Cajuste, pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Brentford trasferendosi in Premier League dopo soltanto una stagione in maglia azzurra. Una rivoluzione totale messa in scena dallo stesso Conte, che vuole avere con sè soltanto giocatori già pronti per la sua idea di gioco. Ormai ci siamo per la chiusura dell’affare: il mese di agosto riserverà nuovi colpi a sorpresa in casa Napoli per rientrare subito nella lotta Scudetto.