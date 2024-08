Ngonge bocciato: resta in Serie A, va in una big

Tra le diverse bocciature di Conte c’è anche Ngonge. L’ex Verona è pronto comunque a restare in Serie A e firmare con una big. Le ultime.

Il Napoli è molto attivo sia in entrata che in uscita. Sono diversi i calciatori che nei prossimi giorni lasceranno la città partenopea per intraprendere una nuova esperienza. E tra questi c’è anche Ngonge. Secondo quanto riferito da Il Mattino, l’ex Verona è stato bocciato da Conte e si sta lavorando per trovare una soluzione ideale. Non semplice considerando anche il fatto che siamo entrati nella parte finale della sessione, ma Manna spera di poter risolvere la questione nel giro di poco tempo.

E Ngonge si potrebbe aprire una possibilità in Serie A. Una big è alle ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche e il belga rappresenta sicuramente una occasione molto importante. Per il momento non c’è assolutamente una trattativa, ma sicuramente l’idea è destinata a prendere piede nei prossimi giorni considerando che il giocatore non rientra assolutamente nei piani del club partenopeo.

Calciomercato Napoli: Ngonge via, ecco con chi firma

Arrivato a gennaio per dare una mano importante al Napoli, il cambio allenatore non ha sicuramente aiutato la permanenza del giocatore con la squadra azzurra. Le prestazioni in ritiro non hanno assolutamente convinto Antonio Conte e per questo motivo si sta parlando della possibilità di una sua cessione in questi ultimi giorni di calciomercato. Niente di assicurato al momento, ma presto l’idea potrebbe trasformarsi in realtà.

Ngonge presto potrebbe diventare un obiettivo per la Lazio. I biancocelesti lo hanno cercato già la scorsa stagione e non possiamo escludere un nuovo tentativo anche in questa sessione di calciomercato. Il tentativo potrebbe andare a buon fine considerando che il calciatore ha voglia di continuare a restare a certi livelli e i biancocelesti rappresentano una soluzione ideale per il futuro.

Da parte del Napoli ci sarebbe anche l’apertura da parte di un prestito e per questo motivo non è da escludere che già nei prossimi giorni si possa iniziare una trattativa per valutare con attenzione la possibilità di mettere a segno un colpo sicuramente molto importante in chiave futura.

Mercato Napoli: Lazio interessata a Ngonge?

La Lazio lo scorso gennaio aveva provato un tentativo per strappare Ngonge al Verona. Poi alla fine l’ha spuntata proprio il Napoli. Ora, però, i partenopei hanno deciso di non confermarlo e i biancocelesti rappresentano sicuramente una possibilità importante per rilanciarsi.

La presenza di Baroni è una carta in più per arrivare alla tanto attesa fumata bianca. E a questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro in questa situazione.