Napoli: colpo a sorpresa, Manna lo prende dal PSG

Il Napoli in questo calciomercato potrebbe piazzare un colpo a sorpresa. Manna lo potrebbe prendere dal PSG per regalarsi un acquisto importante.

Il Napoli ragiona su un colpo a sorpresa. I partenopei in questa sessione di calciomercato devono mettere a segno ancora diversi movimenti in entrata e non è da escludere la possibilità di un regalo a Conte. Il giocatore piace molto al tecnico leccese e Manna potrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità di questa operazione.

Mancano ancora diversi giorni alla fine del calciomercato e non possiamo escludere delle possibilità fino a questo momento non assolutamente presa in considerazione. Il giocatore piace molto al tecnico, ma resta una operazione comunque difficile da poter portare a termine per diversi motivi. Ma non possiamo escludere un tentativo per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione. In caso di uno spiraglio, il direttore sportivo potrebbe provarci per piazzare un colpo importante in chiave Scudetto.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, ecco chi arriva

Le idee in casa Napoli sono molto chiare: rafforzare la rosa a disposizione di Conte per sognare lo Scudetto. Il lavoro fino a questo momento è stato fatto, ma manca ancora molto per rendere la squadra completa. Sono in corso tutte le valutazioni del caso per individuare i giocatori giusti da dare al proprio allenatore. E attenzione ad una sorpresa. C’è un nome che sembra piace molto al tecnico e non è da escludere un tentativo.

Secondo quanto riferito da Emanuele Cammaroto, esperto di calciomercato, il Napoli potrebbe piazzare un colpo importante in difesa in questo calciomercato viste le diverse uscite. Il nome che sarebbe sul taccuino di Manna è quello di Skriniar. L’ex Inter a Conte piace molto e il direttore sportivo starebbe ragionando sulla possibilità di dare il centrale al proprio allenatore. Operazione molto difficile considerando anche le richieste del PSG e le cifre dell’ingaggio del giocatore.

Ma lo slovacco ha sicuramente voglia di giocare con maggiore continuità e questa potrebbe cambiare le sorti della trattativa. Naturalmente per il momento si tratta solamente di una idea. Vedremo se in futuro si trasformerà in realtà oppure no.

Ultime Napoli: idea Skriniar per la difesa

Il nome di Skriniar è una delle possibili sorprese per quanto riguarda il Napoli. Il difensore potrebbe non restare alla corte di Luis Enrique in questo calciomercato e quindi i partenopei valutano il colpo.

Una trattativa non semplice per diversi motivi, ma la presenza di Conte potrebbe portare Manna a fare un tentativo per capire l’eventuale fattibilità di questa operazione.