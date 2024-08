Intrigo Osimhen: spunta una data, c’è la svolta

Il futuro di Osimhen è sempre più un intrigo. Ma in queste ultime ore è arrivata una notizia destinata sicuramente a cambiare il destino del nigeriano.

Sono giorni decisivi per il destino di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano continua ad essere in forte dubbio e la sua permanenza nella squadra di Antonio Conte non è assolutamente certa. Le trattative per una sua cessione proseguono ormai da settimane, ma fino a questo momento non si è arrivati all’accordo. La cessione dell’attaccante, infatti, aprirà la strada a dei colpi molto importante e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

E nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento molto importante sul futuro di Osimhen. Il Napoli ha deciso di non fare sconti e confermare una linea dura nei confronti del proprio giocatore. Una sorta di ultimatum che potrebbe creare non sicuramente pochi problemi a giocatori e anche al club.

Calciomercato Napoli: intrigo Osimhen, le ultime

La permanenza di Osimhen al Napoli non è da escludere a priori. Nelle scorse ore si era ipotizzata la volontà del Napoli di acquistare Lukaku a prescindere dal nigeriano, ma non è assolutamente così. Conte insiste per avere il belga anche se il suo arrivo non è assolutamente scontato rispetto a quanto si poteva pensare in precedenza. Da parte dei partenopei, infatti, non c’è nessuna intenzione di piazzare un colpo importante senza avere la certezza della cessione del nigeriano

Secondo quanto riferito da Radio CRC, il Napoli ha deciso di aspettare la fine del calciomercato per vendere Osimhen. Se non ci sarà la tanto attesa offerta da 100 milioni di euro, per il nigeriano il futuro sarà ancora una volta con la maglia partenopea e per Lukaku si dovrà trovare una soluzione differente.

In queste ultime ore ci sono stati sondaggi da parte di club arabi e la chiusura del 15 settembre potrebbe rappresentare una deadline da non sottovalutare. Ma il calciatore non ha intenzione di sposare un progetto simile e, come detto in precedenza, da parte dei partenopei non c’è la volontà di privarsi del giocatore dopo la chiusura del calciomercato italiano.

Mercato Napoli: Osimhen potrebbe rimanere

Il futuro di Osimhen quindi potrebbe essere ancora al Napoli nonostante le diverse voci di calciomercato. Da parte dei partenopei non c’è nessuna intenzione di sforare la data del 30 agosto e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Sono settimane importanti per il futuro del nigeriano. Si proverà a chiudere nel giro di poco tempo per poi concentrarsi sulle entrate e soddisfare le richieste del tecnico leccese, ma non è da escludere una sua permanenza.