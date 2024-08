Napoli: novità su Koopminers, beffa Juve

C’è una novità importante per quanto riguarda Koopmeiners. Il giocatore interessa molto ai bianconeri, ma rischia di essere beffata. E c’entra il Napoli.

Koopmeiners insiste per andare alla Juventus in questo calciomercato, ma per il momento l’Atalanta non molla la presa. La Dea ha sempre sottolineato che per far partire il giocatore c’è bisogno di una offerta adeguata e possiamo dire che ancora non è assolutamente arrivata. I bianconeri sperano di riuscire a chiudere il colpo alle proprie condizioni sfruttando anche la volontà del giocatore, ma non sarà semplice.

Come riportato dal Corriere della Sera, la Juventus con la sua proposta non ha assolutamente soddisfatto l’Atalanta e per il momento gli orobici non hanno intenzione di fare un passo indietro. Un braccio di ferro che durerà ancora diverse settimane e vedremo alla fine chi la spunterà. E c’è un retroscena sul Napoli che rischia di far sfumare questo affare definitivamente.

Calciomercato: Koopmeiners-Juve, le ultime

Per Koopmeiners non è sicuramente questa la prima estate con diverse voci di calciomercato. Già in passato si era ipotizzato un addio alla Dea per approdare in una big, ma alla fine non si è arrivati alla fumata bianca. E proprio questo rende molto difficile pensare ad un trasferimento del giocatore in bianconero.

Stando alle ultime indiscrezioni, la scorsa estate il Napoli si è visto rifiutare una offerta di 47 milioni di euro per Koopmeiners. I bianconeri in questo momento avrebbe intenzione di di meno e da parte dell’Atalanta non c’è la volontà di dare il via libera per una cifra inferiore a quella prevista. Da parte di Percassi la valutazione è sempre 60 e vedremo se la Vecchia Signora arriverà in qualche modo ad una offerta simile oppure no in queste ultime settimane di calciomercato.

L’unica differenza rispetto al Napoli è la volontà del calciatore. Questa volta il giocatore si è impuntato chiedendo il trasferimento in bianconero. Un particolare non sicuramente di poco conto anche se da parte dell’Atalanta non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro sulle cifre per lasciar partire il centrocampista.

Mercato: braccio di ferro Juve-Atalanta per Koopmeiners

