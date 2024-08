Napoli, colpo da Scudetto: visite mediche settimana prossima

Dopo Buongiorno, Marin e Spinazzola, Antonio Conte ha chiesto altri rinforzi a De Laurentiis, il quale non sembrerebbe aver badato a spese.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli è pronto a regalare all’allenatore salentino un vero e proprio colpo da scudetto, considerato il blasone, l’esperienza e l’importanza del giocatore che la società partenopea starebbe trattando in queste ore. Oramai sembrerebbe essere una questione di ore prima che l’attaccante sbarchi in città, come confermato non solo dalle ultime importanti novità, ma anche dal fatto che sarebbero addirittura anche già state prenotate le sue visite mediche a Villa Stuart per settimana prossima.

Il tutto sta a significare solo una cosa: affare fatto per il Napoli.

Napoli, colpo da Scudetto: Conte accontentato

Il calciomercato del Napoli non si fermerà ai soli Buongiorno, Marin e Spinazzola, cosa piuttosto prevedibile considerato il fatto che adesso sulla panchina dei partenopei siede Antonio Conte, uno che vuole il massimo non solo dai suoi giocatori ma anche dalla società per la quale lavora, che ha compito di mettergli a disposizione una squadra in grado di competere su più fronti.

Ed è questo quello che Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di fare, e l’ultimo nome finito nel mirino nella dirigenza partenopea lo conferma, visto che si tratterebbe essere di un giocatore di livello internazionale che potrebbe permettere a questo Napoli di compiere un importante, forse anche definitivo, salto di qualità. Antonio Conte starebbe spingendo per averlo presto a disposizione, e l’impressione è che la sua volontà possa essere accontentata prima di quanto effettivamente ci si possa immaginare.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, è tutto pronto per l’arrivo a Napoli di David Neres. L’esterno brasiliano, 27enne, attualmente in forze al Benfica, potrebbe svolgere le visite mediche con gli azzurri già settimana prossima a fronte dell’accordo raggiunto mercoledì fra le parti, quando il suo agente Giuliano Bertolucci ha incontrato a Roma il ds Manna.

Rinforzo in attacco per Conte: cifre e dettagli

David Neres è virtualmente un nuovo giocatore del Napoli. L’esterno brasiliano è stato fortemente voluto da Antonio Conte, che ritiene il 27enne il profilo ideale col quale andare a completare il reparto offensivo in vista dell’imminente inizio di stagione.

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’accordo fra il Napoli ed il Benfica potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro di base fissa più 5 di bonus, accontentando così le richieste dei lusitani. Per il giocatore, scrive il quotidiano, pronto un contratto fino al 2029. Se le cose dovessero filare liscio, David Neres potrebbe addirittura essere in campo già per l’esordio in campionato contro il Verona. Staremo a vedere.