Osimhen ha fatto sapere una cosa al Napoli: rottura totale

Con o senza Osimhen la stagione del Napoli avrà comunque inizio stasera, ma la situazione si sta facendo sempre più delicata.

La voglia del nigeriano di andare via si sta scontrando con quella del club di trattenerlo in caso di offerte inferiori rispetto a quella che è la valutazione che fa Aurelio De Laurentiis, disposto sì a rinunciare ai soldi della clausola rescissoria, ma fino ad un certo punto. Questo avrebbe portato le parti ad uno scontro totale e definitivo, con Osimhen che si sarebbe rivolto personalmente al club facendogli sapere una cosa, che rischia di avere conseguenze importanti addirittura anche sulla squadra.

Osimhen-Napoli: scontro totale, ecco cosa vuole

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che rispetto a qualche settimana fa non ha assolutamente cambiato idea. Il nigeriano vuole andare via, e non c’è ragione che tenga per convincerlo a fare diversamente, anzi, tramite il suo agente il “bomber mascherato” avrebbe anche dettato le condizioni della sua uscita, a conferma del fatto che vuole che la sua volontà venga accontentata già in questo calciomercato.

L’unico che potrebbe provare quantomeno a far ragionare Osimhen potrebbe essere Antonio Conte, e quelle dichiarazioni fuorvianti dell’attaccante ad inizio ritiro a Dimaro avevano fatto credere che il salentino avesse convinto il nigeriano a restare, ma così non è stato, anzi, più sono passati i giorni e più i due si sono allontanati fino ad arrivare a questo punto di rottura totale, oramai insanabile. Forse se l’allenatore non avesse escluso Osimhen dalle amichevoli il rapporto poteva essere recuperato, ma il tutto era già deciso e chiaro già da tempo, con il classe ’98 che difatti si vede lontano da Napoli da mesi.

Stando poi a quanto riportato da Il Mattino, Osimhen avrebbe fatto sapere una cosa chiara al Napoli ma soprattutto a De Laurentiis: qualora fosse difatti costretto a rimanere, non ha alcuna intenzione di aprire ad un taglio del suo ingaggio, che ammonta a 12 milioni di euro a stagione fino al 2026.

Napoli: Osimhen chiaro sul suo futuro, non si torna più indietro

Osimhen è stato piuttosto chiaro in merito al suo futuro: vuole lasciare Napoli ed anche subito. Ovviamente questo scenario è più semplice a dirsi che a farsi, anche perché bisogna trovare chi è disposto ma soprattutto in grado di accontentare le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. In queste settimane si è parlato tanto di Paris Saint-Germain ed Arabia Saudita, con il nigeriano che ovviamente preferirebbe la prima soluzione, ma che starebbe iniziando ad ammiccare la seconda per evitare di passare una stagione da separato in casa.

A tutto questo c’è da aggiungere una cosa: Osimhen ha reso noto al Napoli ed a tutti i club a lui interessati che non ha alcuna intenzione di aprire e valutare l’ipotesi del prestito. Lui se va via è per diventare colonna e uomo immagine della sua squadra, non di certo uno fra i tanti. Staremo a vedere.