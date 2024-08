Napoli, Conte ne fa fuori 5 contro il Modena: vanno subito via

Oggi inizia ufficialmente la stagione del nuovo Napoli di Antonio Conte, ed ovviamente non potevano mancare tutte le sorprese del caso.

In occasione della partita di stasera contro il Modena, il salentino ha comunicato alla squadra la lista dei convocati facendo fuori non uno, neanche due, bensì 5 giocatori. Per quanto questi possano un domani tornare utili al progetto, il neo allenatore dei partenopei non li riterrebbe essere parte integrante di questo, motivo per il quale dovrebbero lasciare il Napoli, e Napoli, a stretto giro.

Nel momento in cui queste uscite dovessero concretizzarsi, il calciomercato del Napoli potrebbe svoltare, visto che Aurelio De Laurentiis non starebbe aspettando altro che sfoltire un po’ la rosa prima di regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte.

Conte ne fa fuori 5 per Napoli-Modena

Questa sera il Napoli di Antonio Conte ospiterà al Diego Armando Maradona il Modena per la prima uscita ufficiale della stagione. I partenopei affronteranno la formazione emiliana per i 32esimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, partita alla quale l’allenatore salentino tiene tanto perché “chi bene comincia è a metà dell’opera“.

Il valore dell’avversario, con tutto il rispetto, lo consente, ma il calcio è imprevedibile, e spesso le situazioni extra-campo influiscono sui risultati, ed è quello che il Napoli deve evitare di fare, anche perché ci sono diverse circostanze che potrebbero distrarlo. Su tutte i discorsi legati al futuro degli esuberi della formazione partenopea, giocatori dei quali Conte vorrebbe presto sbarazzarsi per avere una rosa completa e formata da quei profili sui quali ha intenzione di puntare. Il salentino si sa, non guarda in faccia a nessuno, e non a caso per la partita contro il Modena ne ha esclusi addirittura 5.

Stando infatti a quanto riportato da Il Mattino, Osimhen, Mario Rui, Gaetano, Folorunsho e Cajuste non sono rientrati fra i convocati di Conte e dunque non saranno della partita stasera. Questo sta a significare solo una cosa: il loro futuro è lontano da Napoli.

Sono fuori dal progetto del Napoli, anche se…

Osimhen, Mario Rui, Gaetano, Folorunsho e Cajuste sono fuori dal progetto Napoli, con l’ultimo che difatti è virtualmente un nuovo giocatore del Brentford, ma nel calciomercato si sa, vige la regola del “mai dire mai“, ancora di più se si ha a che fare con una squadra di Antonio Conte.

Complice la partita di stasera contro il Modena, la prima ufficiale della stagione, il Napoli ha presentato alla Lega i numeri di maglia che i giocatori indosseranno per questa stagione. Oltre a quelli dei nuovi acquisti (Rafa Marin 16, Buongiorno 4, Spinazzola 37), nella lista sono rientrati anche quelli degli esuberi, a dimostrazione del fatto che non sono assolutamente da escludere colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda Osimhen e Folorusnho. Staremo a vedere.