Milan, colpo in attacco dal Napoli

Il Milan al lavoro per piazzare un colpo importante dal Napoli. Il calciatore piace molto a Fonseca e non possiamo escludere un tentativo nei prossimi giorni.

Il Milan si prepara a rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Sono diversi i nomi sul taccuino di Moncada per cercare di rinforzare la squadra. I rossoneri in questi ultimi giorni stanno cercando giocatori in grado di poter dare maggiore qualità nel reparto offensivo e non è da escludere che si possa fare un tentativo con un calciatore del Napoli.

Il giocatore non sembra rientrare nei piani di Conte e i rossoneri sono pronti a sondare il terreno considerando anche l’ammirazione di Fonseca nei suoi confronti. Al momento non c’è nessuna trattativa, ma si sta valutando la possibilità di sondare il terreno per valutare la fattibilità di questa operazione. Molto dipenderà dalla volontà del Napoli si privarsi definitivamente di questo giocatore nelle ultime settimane di calciomercato.

Calciomercato Napoli: il Milan ci prova, i dettagli

Il Milan è alla ricerca di giocatori di qualità per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico portoghese sarebbe intenzionato a puntare su Pulisic come trequartista. Una scelta che costringerebbe Moncada a individuare un giocatore che possa rappresentare una alternativa a Chukwueze. Un calciatore di assoluta qualità e soprattutto bravo a saltare l’uomo.

E il nome che potrebbe fare a caso del Napoli sarebbe quello di Matteo Politano. Il giocatore piace molto a Fonseca sin dai tempi della Roma e non è da escludere che possa fare una richiesta chiara anche alla società per avere in rosa l’esterno dei partenopei in questo calciomercato. Da parte di Conte possibile il via libera a questa operazione considerando che il calciatore in questo momento non rientra assolutamente nei propri piani. Vedremo se alla fine ci sarà la fumata bianca in questa operazione oppure i rossoneri punteranno su un altro obiettivo.

Sicuramente Politano è uno dei nomi che potrebbe fare a caso dei rossoneri considerando anche il poco spazio che sembra destinato a lui in questa gestione di Conte. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi contatti tra le due società per capire la fattibilità di questa operazione.

Mercato Napoli: il Milan potrebbe puntare su Politano

Il nome di Politano per il Milan non è assolutamente nuovo e potrebbe prendere piede nei prossimi giorni. Fonseca lo voleva già ai tempi della Roma e non è da escludere che possa richiederlo nuovamente nella speranza di allenarlo questa volta.

Da capire se realmente Conte darà il via libera a questa cessione oppure bloccherà una sua partenza visto che ormai siamo arrivati alle ultime settimane di calciomercato.