Napoli: ribaltone Simeone, decisione inaspettata

In casa Napoli continua a tenere banco la vicenda Simeone. In queste ultime ore è arrivata una novità molto importante sull’attaccante argentino.

Il futuro di Giovanni Simeone è ancora tutto da scrivere. L’attaccante dei partenopei nella stagione appena conclusa ha trovato poco spazio e questo fa ipotizzare una sua partenza già nelle prossime settimane. Per il momento i partenopei non hanno ancora aperto definitivamente ad una partenza del figlio d’arte, ma in queste ultime ore c’è una novità molto importante che potrebbe cambiare il destino del giocatore.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Alfredo Pedullà, un club avrebbe preso una decisione importante su Simeone. Le ultime settimane di calciomercato potrebbero portare ancora delle altre novità e magari un cambio di strategia. Ma per il momento le idee sembrano molto chiare e per questo motivo il futuro dell’attaccante del Napoli sembra delinearsi.

Calciomercato Napoli: novità Simeone, decisione presa

Il Napoli, nonostante la volontà del giocatore di voler giocare di più, non sembra intenzionato a lasciar partire il calciatore in questa sessione di calciomercato. Una posizione naturalmente variabile e che dipende molto anche dalle possibili opportunità che le prossime settimane potrebbero dare. Un suo addio sembra essere principalmente legato ad uno scambio e per questo motivo una squadra ha deciso di fare un passo indietro.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Genoa non ha più intenzione di puntare su Simeone in questo calciomercato. Il Grifone ha provato a riportare in terra ligure, ma il no del Napoli ha frenato sul nascere la trattativa ed ora sembra davvero impossibile ipotizzare un nuovo tentativo da parte della squadra di Gilardino. L’attaccante deve arrivare ai rossoblu e la scelta potrebbe ricadere su un giocatore differente.

Il passo indietro naturalmente non mette la parola fine alla vicenda Simeone. C’è ancora il Torino che potrebbe decidere di affondare il colpo magari mettendo sul tavolo il cartellino di Sanabria. Sono giorni, quindi, fondamentali per il futuro del giocatore e anche per capire se il Napoli in questo calciomercato dovrà prendere un nuovo giocatore oppure no.

Mercato Napoli: Simeone potrebbe restare

Simeone potrebbe restare al Napoli nonostante le diverse richieste di calciomercato. Il giocatore non sarebbe in uscita considerando anche le difficoltà in questo momento a trovare un sostituto.

Naturalmente la strada per la fine della sessione è ancora lunga e può succedere di tutto. Non è da escludere a priori una sua partenza come non possiamo parlare di una partenza sicura.