Napoli, non solo Neres: ecco il nuovo attaccante per Conte

Il Napoli continua a fare sul serio per chiudere nuovi colpi in attacco da affidare a Conte. Il nuovo attaccante, arriva subito con Neres

La società partenopea sogna in grande per esaudire tutti i sogni di Antonio Conte: ecco il nuovo profilo per l’attacco del Napoli. Il profilo a sorpresa per arrivare subito in alto dopo una stagione deludente sotto ogni singolo aspetto. Sarà un calciomercato scoppiettante per i colori azzurri, ma non c’è solo Neres nel mirino del ds Manna.

Tutto cambia improvvisamente durante la campagna acquisti del Napoli. Ancora un intreccio suggestivo di calciomercato per regalare nuovi sogni ai tifosi partenopei vogliosi di lottare per lo Scudetto insieme ad Antonio Conte. L’allenatore leccese è pronto ad inaugurare la nuova stagione con l’impegno ufficiale contro il Modena in Coppa Italia: una svolta decisiva per sognare in grande, ecco il nuovo nome per l’attacco del Napoli.

David Neres è sempre molto vicino al club di De Laurentiis, ma il numero uno della società partenopea vorrebbe bissare regalando nuovi innesti di qualità in attacco a Conte. Ormai ci siamo per il colpo di calciomercato, ecco tutta la verità finalmente a galla come riportato dal portale Il Meridiano sul proprio account X.

Napoli, affare fatto: spunta il nuovo nome da urlo

Il calciomercato del Napoli regala sempre colpi di scena a sorpresa in ottica futura. Ecco il nuovo innesto di qualità per l’attacco azzurro: ecco di chi si tratta, scopriamo ogni singolo dettaglio.

Il ds dei partenopei, Giovanni Manna, è molto vicino all’ingaggio dell’esterno brasiliano del Benfica, David Neres, con il quale già ha trovato un accordo di massima. Bisognerà convincere così il club portoghese sulla base di circa 25 milioni di euro: al momento la trattativa è a buon punto, ma non è finita qui. Il Napoli starebbe vagliando nuove pazze idee di calciomercato come riportato dal portale Il Meridiano.

Gli altri due nomi sono quelli di Vanderson e Dedic, salvo trattative sotto traccia, sono i principali nomi per il ruolo di esterno. Inoltre, il Napoli starebbe pensando anche di dire addio a Matteo Politano in caso di proposte importante per l’esterno azzurro. Ormai ci siamo: il Napoli cercherà di chiudere subito nuovi innesti di qualità per rinforzare l’attacco a disposizione di Antonio Conte.

Secondo le ultime notizie di mercato i partenopei sono al lavoro per mettere a segno nuovi affari da urlo per iniziare a mille la prossima stagione ormai alle porte con l’impegno di Coppa Italia. Senza dimenticare le cessioni eccellenti da chiudere immediatamente per liberare posto in rosa.